Eleições 2020: André, Contar, Marquinhos e Delcídio possuem mais força nas redes sociais

Em 2018, o exemplo de fenômeno da boa exploração da rede social foi da advogado Soraya Thronicke (PSL), que surpreendeu candidatos veteranos, como o ex-governador Zeca do PT e o então senador Waldemir Moka (MDB), e com estrutura milionária, como Marcelo Miglioli (na época no PSDB), e se elegeu senadora da República.

Os candidatos a prefeito e vereadores poderão usar o WhatsApp, Twitter e Facebook para tentar uma relação direta com o eleitorado. Aliás, as redes sociais vêm sendo usadas até para aumentar a repercussão do horário eleitoral na TV e no rádio.

Prefeito da Capital e governador do Estado por dois mandatos, André Puccinelli (MDB) tem o maior número de seguidores no Facebook, 78.048. O emedebista anunciou que não pretende ser candidato neste ano, mas é a única estrela do seu grupo e vem sendo pressionado a mudar de ideia.

A fama de Puccinelli segue em alta apesar de ser investigado e réu na Operação Lama Asfáltica. Ele supera até o número de seguidores de Marquinhos, com 73.741. Aliás, o prefeito vem explorando ao máximo as redes sociais, com a gravação de vídeos curtos sobre as realizações. Um exemplo foi a distribuição da vídeo no qual o Jornal Nacional, da TV Globo, destaque a decoração da Cidade do Natal e a queima de fogos sem som para não causar problemas aos idosos, autistas e animais.

Delcídio faz campanha para aumentar número de seguidores no Twitter (Foto: Reprodução)

Delcídio tem a 3ª maior comunidade, com 67.735 seguidores no Facebook. Ele pretende disputar a prefeitura da Capital, mas vai precisar recuperar os direitos políticos, suspensos desde que teve o mandato de senador cassado.

Eleito na onda do presidente Jair Bolsonaro (PSL), Contar tem a 57.461 seguidores no Facebook. Para driblar a falta de espaço nos meios de comunicação, o deputado tem feito uso intensivo das redes sociais, inclusive por meio de aplicativos.

A deputada federal Rose Modesto (PSDB), que precisa viabilizar a candidatura no ninho tucano ou trocar de sigla, tem 49.125 seguidores. Ela vinha articulando para enfrentar Marquinhos pela segunda vez, mas tem emitido sinais de que vai seguir o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), com 116.622 seguidores, e apoiar a reeleição do atual prefeito.

Alçado a candidato do PT, o deputado estadual Pedro Kemp conta com 32.952 seguidores no Facebook. Ele vai concorrer pela primeira vez a um cargo executivo. Antes de ser eleito para a Assembleia Legislativa, ele foi secretário estadual de Educação.

Em campanha declarada para viabilizar a candidatura, o ex-secretário estadual de Habitação, Marcelo Migilioli (SD), conta com 27.317 seguidores, mas vem intensificando o uso das redes sociais para ganhar musculatura na sucessão municipal.

O ranking de popularidade no Facebook

André Puccinelli (MDB) 78.048 Marquinhos Trad (PSD) 73.741 Delcídio do Amaral (PTB) 67.735 Capitão Contar (PSL) 57.461 Rose Modesto (PSDB) 49.125 Pedro Kemp (PT) 32.952 Marcelo Miglioli (SD) 27.317 Dagoberto Nogueira (PDT) 26.703 Sérgio Harfouche 13.552 Alcides Bernal (PP) 7.759 Mário Fonseca (PCdoB) 4.876

Apontado como coringa do PDT, caso a sigla não encontre outro nome viável, o deputado federal Dagoberto Nogueira tem 26.703 seguidores no Facebook.

Sem condições de fazer pré-campanha e até mesmo definir um partido, o procurador Sérgio Harfouche tem 13.552 seguidores. Ele deverá se filiar no Avante. Ele tem o dobro de seguidores do ex-prefeito Alcides Bernal (PP), que conta com 7.759 na comunidade cibernética.

A esquerda ainda não tem dado muita atenção ao Facebook. Candidato a senador nas eleições de 2018, o advogado Mário Fonseca (PCdoB) tem 4.876 seguidores e se tornou exceção no grupo.

Pré-candidato pelo PSOL, o Luso de Queiroz (PSOL) ainda está começando a construir a comunidade na rede social e vem usando os grupos no WhatsApp.

O apoio de alguns políticos com bastante seguidores pode ser importante, como é o caso do deputado estadual Coronel David, com 68.399. Ele pretende seguir o exemplo de Renan Contar e trocar o PSL pelo Aliança pelo Brasil, o novo partido de Bolsonaro.

Mesmo que o número de seguidores não signifique votos automáticos, o tamanho é um indicativo da força do candidato no campo onde as fake News e a micro propaganda, direcionada diretamente ao eleitor, serão decisivos em eleger os próximos prefeitos e vereadores.

(editada às 18h53 para corrigir informações sobre Pedro Kemp)