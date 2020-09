Eduardo Bolsonaro compartilha vídeo de página chamada “Pau de Arara”

A estatal EBC (Empresa Brasil de Comunicação), como de praxe, transmitiu nesta 2ª feira (7.set.2020), ao vivo, o evento de 7 de Setembro, data da Independência do Brasil. O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), no entanto, compartilhou em sua conta no Twitter a transmissão ao vivo de outra rede: uma página do Facebook chamada “Pau de Arara”.

O nome da conta que o filho 03 do presidente compartilhou faz referência a 1 instrumento de tortura da ditadura militar. A página tem mais de 278 mil curtidas e presta apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Na descrição, Pau de Arara se define como “opressão”.

Assim como a estatal EBC, a página Pau de Arara também fez imagens em local privilegiado –distinto do restante da imprensa, que ficou numa área coberta. O vídeo foi gravado ao lado de Eduardo Bolsonaro, num local onde estavam as autoridades.

Nas imagens, Eduardo aparece cumprimentando apoiadores e posando para fotos. Ele próprio, sem máscara, segura o celular de bolsonaristas para registrar o momento.

O Poder360 questionou a assessoria de Eduardo Bolsonaro se gostaria de se manifestar e ainda aguarda resposta. Este espaço está aberto.