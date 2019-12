Durante parto bebê é decapitado e corpo fica dentro da mãe

O último domingo (8) um bebê foi decapitado durante o parto na Namíbia. A mãe tem 24 anos e disse que o médico colocou a cabeça da criança em cima da cama e a culpou pelo acontecimento, segundo o jornal The Namibian.

A cabeça foi arrancada pelo médico que a assistiu durante o parto no Hospital Central de Windhoek e o resto do corpo da criança ficou dentro do corpo da mãe. O corpo teve que ser tirado por cesariana.

Ao jornal, a mulher disse que as enfermeiras e a equipe médica foram rudes com ela, até mesmo depois da decapitação da criança. Ela, que já tem dois filhos, chegou ao hospital por volta das 12h e foi levada a uma sala de parto. Ela conta que depois de ser examinada descobriu que estava com 5 cm de dilatação, mas uma enfermeira alertou que a cabeça da criança já tinha saído.

Segundo a mulher “ele continuou a puxar a cabeça do bebê e não conseguiu. Por isso, cortou minha vagina e continuou a puxar”, disse a mulher. A mãe ainda disse que foi obrigada a olhar para a criança morta e que a equipe tirou fotos do ocorrido.

O diretor executivo de saúde local, Ben Nangombe, confirmou o incidente, mas as autoridades irão investigar o caso para dizer o que realmente aconteceu.