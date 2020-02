Drones vistoriam imóveis fechados em busca do mosquito

Em uma ação realizada na manhã desta quarta-feira (5), a Secretaria de Saúde e o Corpo de Bombeiros, em parceria com outros órgãos do Governo do Distrito Federal, utilizou drones para vistoriar imóveis fechados no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA). Um levantamento feito pela administração regional apontou cerca de 150 espaços com possíveis criadouros de mosquito da dengue na região.

“Utilizamos três drones, operados por homens do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil. Os agentes de vigilância ambiental identificaram imóveis onde havia possibilidade de focos do mosquito e fomos até esses locais”, conta o diretor de Vigilância Ambiental, Edgar Rodrigues.