DP World Santos investe em infraestrutura para movimentação de celulose

A DP World Santos, um dos maiores e mais modernos terminais portuários privados do país, está concluindo obras importantes que fará com que a infraestrutura portuária seja a mais moderna dedicada à operação de celulose do país.

O novo complexo contará com um armazém de 35 mil metros quadrados, com capacidade estática para armazenagem de mais de 150 mil toneladas da matéria-prima.

Todo o Projeto Celulose foi pensado para conciliar eficiência com sustentabilidade, visto que prevê a recepção de 100% das cargas por ferrovia por meio de uma moderna pera ferroviária, que será integrada às operações internas do novo armazém.

As pontes rolantes responsáveis pela movimentação de cargas à distância são uma novidade. Os operadores farão o manuseio das máquinas por um joystick (espécie de controle remoto) instalado dentro de cabines a metros de distância do equipamento, proporcionado mais eficiência e segurança durante as operações.

Também integram as novas instalações da DP World um novo viaduto, destinado à interligação rodoviária entre as áreas do armazém e a área de cais do Terminal, e a expansão do trecho de cais que amplia os atuais 653 metros para 1.100 metros, possibilitando assim o terminal receber até quatro navios simultaneamente.

A DP World é reconhecido como um dos terminais mais produtivos do país. — Foto: Divulgação DP World

A DP World atua desde 2019 como um Operador Logístico de Transporte Multimodal, serviço conhecido como “3PL”. Assim, a empresa se responsabilizará pelo ciclo completo da carga do cliente, desde a operação de exportação, a contratação do transporte, a armazenagem, a estufagem e a entrega para embarque.

O projeto, que recebeu investimentos de R$ 700 milhões, é uma parceria da DP World com a Suzano, empresa líder mundial na fabricação de celulose.

Geração de empregos

Com a nova oferta de serviços da DP World Santos, cerca de 200 novas oportunidades de trabalho serão abertas para a região ao longo deste ano.

As vagas serão destinadas para funções de supervisores operacionais e de navio, planejadores de ferrovia, monitores de operação, vistoriadores, operadores de empilhadeira, motoristas, entre outros.

DP World

A DP World está instalada na margem esquerda do Porto de Santos, uma área estratégica com acesso por via marítima, rodoviária e ferroviária. O empreendimento conta com capacidade de movimentação anual de 1,2 milhões de TEUs (unidade equivalente a um contêiner de 20 pés) e 3.6 milhões de toneladas de celulose.

As novas instalações fazem parte de uma estratégia de diversificação de serviços e, além disso, consolidam ainda mais a empresa como um complexo multipropósito para movimentação de cargas.

SERVIÇO