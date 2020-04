Doria revoga medida que excluía escritórios de advocacia da quarentena

Sergio Lima/Poder360

O governo de São Paulo cancelou na tarde deste sábado (4.abr.2020) uma medida que permitia o funcionamento de escritórios de advocacia e contabilidade em todo o Estado. Agora, os escritórios poderão funcionar apenas virtualmente, mantendo o atendimento remoto a seus clientes.

O governador João Doria (PSDB) publicou 1 tuíte com o comunicado:

Mais cedo, no Diário Oficial do Estado, havia sido publicada deliberação do Comitê Administrativo Extraordinário de covid-19, do governo do Estado, que liberava o funcionamento dos escritórios, com atendimento de clientes presencialmente.