Dois enfermeiros são internados em estado grave em Cuiabá

Divulgação

Dois enfermeiros do Hospital Psiquiátrico Adauto Botelho foram internados com suspeita de coronavírus em duas unidades médicas de Cuiabá. Segundo o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso (Sisma), Oscarlino Alves, o primeiro caso suspeito foi registrado na semana passada. O enfermeiro, com mais de 60 anos e hipertenso, deu entrada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital da Capital. “Ele apresentou melhora e foi da UTI para o quarto, mas logo depois piorou e teve que retornar para a UTI”, afirmou Oscarlino. O segundo caso é uma mulher que trabalha no mesmo setor que o primeiro enfermeiro. No entanto, o sindicalista não soube dar detalhes sobre seu atual estado de saúde. Conforme Oscarlino, a infecção dos dois servidores é consequência da falta de equipamentos de proteção que o Sisma tem denunciado. “Não tem os EPIs que a gente tanto cobra. Eles trabalhavam no mesmo setor e o enfermeiro já apresentava sintomas, mas estava trabalhando, mesmo sendo grupo de risco”, afirmou. A Secretaria de Estado de Saúde (SES) disse que tem conhecimento dos casos e diz que já tomou todas as medidas protetivas. Mato Grosso já contabiliza 25 casos confirmados de infecção pelo Covid-19, o novo coronavírus.