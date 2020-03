Diz Chiquinho sobre DEM após divergência de 2020 no partido

Izaías Medeiros, CMCG, Arquivo

O vereador Chiquinho Telles (PSD), líder do prefeito Marquinhos Trad (PSD) na Câmara de Campo Grande, repetiu que o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta (DEM), declarou que o seu partido estará “100%” com o chefe do Executivo municipal nas eleições de 2020.

Sobre divergência no DEM, cujo secretário-geral regional do DEM rebateu fala do vereador a respeito de apoio, Chiquinho disse que “tem mais cacique do que índio”. “Acho que o Mandetta tem muita força dentro do DEM, uma fala dele já resolve 99,9% de qualquer situação partidária”.

O secretário do Democratas, Marco Aurélio Santullo, disse na terça-feira (4), depois que o líder comentou na Câmara sobre apoio, que a orientação é para candidatura própria em Campo Grande e que não há composição com o PSD definida.

Afirmou, ainda, que é uma discussão “extemporânea” e que a decisão sobre a Capital vai passar exclusivamente pela ministra Tereza Cristina e o vice-governador Murilo Zauith, ambos do DEM, mesmo que Mandetta tenha participação nas decisões.

Contudo, em evento em Campo Grande em meados de fevereiro, o ministro da Saúde afirmou que recebeu orientação da legenda nacional para que ele comandasse as tratativas sobre o pleito eleitoral da cidade. Na ocasião, também reforçou a possibilidade de nome próprio do DEM no pleito eleitoral deste ano.

A reportagem tenta desde terça-feira (4) falar com o ministro, mas ligações e mensagens não foram respondidas até o momento.

*Matéria editada às 10h06 para correção de informação. Marco Aurélio é secretário-geral do DEM, não presidente regional como informado primeiramente.