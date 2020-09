Dia da Árvore ganha mais importância

Assessoria

Cuiabá exibiu orgulhosamente no passado o título de Cidade Verde, no entanto, o contexto atual, com queimadas, recordes de altas temperaturas e baixa cobertura vegetal nas áreas urbanas, o Grupo São Benedito, que agrega um sistema corporativo; com construtora, rede de academias, restaurantes e concessionária de veículos de luxo, faz uma força tarefa em prol do meio ambiente. No próximo sábado, dia 19, vai reunir colaboradores do grupo empresarial, formando um mutirão de entrega de mais de 500 mudas de árvores, para antecipar a celebração do Dia da Árvore, no dia 21.

A ação reúne parceiros públicos, como a prefeitura de Cuiabá, através da Semob (Secretaria de Mobilidade Urbana) e o Juvam (Juizado Volante Ambiental), através do projeto Verde Novo, que prioriza mobilizar a sociedade em prol do plantio e manutenção de árvores na Capital.

A ação coordenada pelo Grupo São Benedito pode fazer parte de um calendário permanente de ações da empresa com cunhos sociais, ambientais e de conscientização. “Todos nós somos responsáveis pelo meio em que vivemos, quando ele pede socorro, precisamos mudar comportamentos, por isso esse movimento é tão importante, priorizar o verde é acreditar em como a vida e a nossa saúde podem melhorar, se o ambiente estiver mais saudável, nós também estaremos. Quando iniciamos algo tão importante, de resgate, propriamente dito, é impressionante como as pessoas de mobilizam em colaborar, essa ação não foi apenas pensada pelo Grupo empresarial, mas também por um grande número de colaboradores das empresas do Grupo, formamos um exército de voluntários em prol do nosso verde e da nossa cidade”, defende Amir Maluf, diretor do Grupo SB.

Para que a ação tenha conversão em índices de arborização mais satisfatórios que contribuam para a melhoria na qualidade de vida da população, a empresa orienta, que as mudas sejam de fato plantadas, principalmente no perímetro urbano, pois a missão ao longo dos anos é alcançar uma redução da sensação térmica, e aumento da umidade relativa do ar. “Convidamos a todos os interessados que peguem as mudas e façam o plantio, e assim, vamos celebrar o Dia da Árvore, nossa intenção também é uma profunda reflexão sobre a forma que estamos tratando a natureza, neste momento é triste ver tanta destruição ambiental patrocinada pelas queimadas, temos que dar um basta”, finaliza Maluf.

A ação ambiental ocorre neste sábado, dia 19, á partir das 9h até às 12, podendo encerrar antes do horário, caso as doações se esgotem mais cedo, a entrega ocorre no semáforo, da Avenida Historiador Rubens de Mendonça, em frente a Central de Vendas da Construtora São Benedito.

A construtora São Benedito, que completou 37 anos de fundação este ano, tem como marca registrada, a inovação em seu sistema construtivo, priorizando na ultima década o paisagismo em suas obras, apenas um dos empreendimentos residenciais mais recentes da empresa tem mais de 25 mil m² de área verde.