‘Dia D’ contra Sarampo é realizado neste sábado na rede SUS Cuiabá

A Secretaria Municipal de Saúde realiza neste sábado (15), o “Dia D” da Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo. Esta fase da campanha, que começou no último dia 10, contempla a faixa etária de cinco a 19 anos.

De acordo com a Responsável Técnica (RT) de Imunização da Secretaria de Saúde de Cuiabá, Sandra Horn, o público-alvo foi definido com base nas idades pontuadas pelos boletins epidemiológicos como mais susceptíveis a desenvolverem a forma grave da doença, podendo inclusive levar à morte.

“O Ministério da Saúde considerou as idades que, segundo as notificações da vigilância epidemiológica, apresentaram maior incidência em desenvolver casos mais graves onde a possibilidade de óbitos é de 0,80 por 100.000 habitantes”, explicou Horn.

A abertura oficial da campanha acontecerá às 8h30 na Unidade Básica de Saúde do bairro Jardim Vitória I. Entretanto, em toda a cidade estarão funcionando 67 salas de vacinas, incluindo três na área rural - no Distrito da Guia, Aguaçu e Rio dos Peixes -, que reúne as comunidades do Coxipó do Ouro e Barreiro Branco. O horário de atendimento em todas elas será das 8h às 17h.

Serviço:

O que: Dia D de Vacinação contra Sarampo

Quando: Sábado (15), das 8h às 17h

Onde: Abertura oficial, unidade básica de Saúde Jardim Vitória I, Av. Central, 958 - bairro Jardim Vitória