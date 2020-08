Detran-MT retoma atendimento na sede e demais unidades de Cuiabá, Várzea Grande e interior; exceto Sorriso

REDAÇÃO

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT) vai reabrir, na próxima segunda-feira (17.08), todas as unidades da Autarquia em Cuiabá e Várzea Grande, incluindo a sede do órgão e demais municípios do Estado, com exceção da cidade de Sorriso. CONFIRA AQUI AS UNIDADES QUE IRÃO REABRIR.

O Detran-MT ressalta que, nas primeiras semanas, serão atendidos somente os cidadãos que já estavam com o atendimento agendado e tinham sido suspensos, em razão do fechamento temporário das unidades.

Novos horários para agendamento em Cuiabá e Várzea Grande serão disponibilizados a partir do dia 1º de setembro no site da Autarquia (www.detran.mt.gov.br).

Em Cuiabá, a sede irá reabrir com horário de atendimento das 8h30 às 16h. Em razão das obras de acessibilidade, sinalização viária e revitalização, os cidadãos que já estão com o atendimento agendado deverão entrar pelo portão dos fundos (portão 2), via Centro Político Administrativo, na Rua G.

O Detran-MT reforça que somente os cidadãos com atendimento já agendados poderão entrar na sede e demais unidades para atendimento.

O atendimento aos Centros de Formação de Condutores (CFCs) será realizado somente na sede, em Cuiabá.

Ainda na Capital irão reabrir os Núcleos de Atendimento do Shopping Estação (das 12h às 20h), do Goiabeiras Shopping (das 12h às 20h) e da Galeria Itália Center (das 9h às 17h).

Também vão retomar o atendimento ao público, com agendamento, as unidades do Detran-MT no Ganha Tempo do bairro CPA 1, na praça Ipiranga, além da Vistoria Pesada, localizada no Distrito Industrial.

Em Várzea Grande será reaberta a 5ª Ciretran, que fica no Várzea Grande Shopping, e a unidade do Detran no Ganha Tempo (das 10h às 18h), também no shopping, além da unidade localizada no Ganha Tempo do bairro Cristo Rei.

A retomada do atendimento ao público, mediante agendamento prévio, será possível após Cuiabá, Várzea Grande e demais municípios do interior, com exceção de Sorriso, terem sido rebaixados para o risco moderado de contágio do novo coronavírus, conforme o Boletim Epidemiológico nº 158 da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), divulgado ontem (13.08), com o panorama do Covid-19 em Mato Grosso.

Unidades do interior

Todas as unidades do interior do Estado irão reabrir com atendimento ao público das 8h às 16h e somente com agendamento. Permanecerá fechada temporariamente apenas a unidade do Detran-MT da cidade de Sorriso, em razão do município ter sido classificado com risco alto de contágio do novo coronavírus no boletim da SES-MT divulgado ontem (13.08).

A unidade da Autarquia do município de Guarantã do Norte irá reabrir na terça-feira (18.08), quando terminará o prazo do cumprimento da quarentena obrigatória.

O Detran-MT reitera ao cidadão que os atendimentos nas unidades em funcionamento no Estado somente serão realizados mediante agendamento prévio, para evitar aglomeração de pessoas.