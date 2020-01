Detran iniciará processo de implantação das novas placas

Por conta do processo de implantação do novo modelo de Placa de Identificação Veicular (PIV), o Detran não estará disponível, nos dias 30 e 31 deste mês (quinta e sexta-feira), para realizar serviços relativos a alteração de placas e novos emplacamentos no DF.

Para a mudança de placas, será necessária uma adequação no sistema de informática que gerencia todas as informações da frota local de veículos. Por isso, qualquer tipo de transição no sistema não será possível até a conclusão do processo.

Sistema de transição

De acordo com o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), responsável por desenvolver a ferramenta que será utilizada, o sistema nacional de emplacamento permite a rastreabilidade digital de fabricação, distribuição, recebimento e inutilização de placas semiacabadas (blanks), bem como a autorização, estampagem e vinculação das novas placas ao respectivo veículo.

O Detran está obedecendo a Resolução nº 780/2019, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que dispõe sobre o novo sistema de placas de identificação de veículos registrados no território nacional e as medidas de transição entre o atual e o novo sistemas. O prazo máximo de adesão, determinado para o dia 31 deste mês, inclui todos os órgãos e entidades executivas de trânsito.

Quem precisa trocar

A implantação ou substituição de placas será obrigatória nos casos de primeiro emplacamento, alteração de categoria, transferência de unidade da federação, quando houver ocorrências de furto/roubo/extravio ou dano à placa, situações em que o proprietário requeira placa avulsa e, por último, caso seja necessária a instalação de segunda placa traseira.

O serviço também será aplicado no caso de transferência de propriedade em que o vistoriador sinalizar, no relatório, a necessidade de troca.

A nova PIV traz elementos de segurança, como o emblema oficial do Mercosul, a bandeira do Brasil impressa na película retrorrefletiva, o distintivo internacional do Brasil – BR e a marca d’água com o emblema do Mercosul em formato circular e código bidimensional (2D).