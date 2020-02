Detentos fogem pelo duto de ar de presídio e roubam motocicleta na Júlio de Castilho

Divulgação

Dois detentos que cumpriam pena no presídio de regime aberto da Vila Sobrinho, em Campo Grande fugiram na noite desta sexta-feira (28) do estabelecimento penal e roubaram uma motocicleta em frente a uma agência bancária, na Avenida Júlio de Castilho. Eles foram perseguidos por populares.

Segundo informações do boletim de ocorrência o assalto aconteceu por volta das 22 horas desta sexta (28) depois dos internos terem fugido pelo duto de ar do presídio e surpreenderem um homem, que deixava o banco. Eles estavam escondidos atrás de uma árvore quando anunciaram o roubo.

Os dois levaram a motocicleta e acabaram perseguidos por populares, sendo que acabaram perdendo o controle da moto próximo a supermercado na Avenida Duque de Caxias. Um dos bandidos identificado como Rafael Chaves do Nascimento conseguiu fugir, já Juliano Aparecido Ferreira Alencar foi detido pelas testemunhas até a chegada dos policiais. Mas, antes dos militares chegarem o autor para tentar se livrar da prisão agrediu um dos populares como capacetadas na cabeça.

Quando os policiais chegaram encontraram Juliano detido que confessou ter fugido do presidio junto de seu comparsa para roubar a moto e trocar por 20 tabletes de maconha. Rafael não foi encontrado nas imediações. Os policiais chegaram a ir no estabelecimento penal, mas foram informados pelos agentes que por causa do perigo não iriam entrar para fazer a contagem e confirmar se o detento estava no local.

A vítima agredida com capacetadas foi levada até uma unidade de saúde e teve de levar seis pontos na cabeça. Juliano também foi levado para atendimento médico e depois para a delegacia.