Deslizamento de barreira deixa cinco mortos, três feridos e dois desaparecidos no Recife

Os bombeiros buscam duas mulheres desaparecidas. "Nós trabalhamos com a possibilidade de que as pessoas desaparecidas estejam vivas. Em um deslizamento, o material se compacta, sendo mais fácil ter bolsas de ar favorecendo que as vítimas permaneçam mais tempo respirando, então a possibilidade realmente existe", disse o major Anderson Barros, do Corpo de Bombeiros.

Seis viaturas do Corpo de Bombeiros foram ao local: duas de busca e salvamento, uma de busca com cachorros, uma de comando operacional e duas de resgate. Equipes da Defesa Civil do Recife também foram ao local do deslizamento.

Deslizamento aconteceu no bairro de Dois Unidos, na Zona Norte do Recife — Foto: Reprodução/TV Globo

As pessoas que morreram no local do deslizamento são da mesma família e foram identificadas como:

Emanuel Henrique de França, de 25 anos : marido de Érica e pai de Érick.

: marido de Érica e pai de Érick. Érica Virgínia, de 19 anos : esposa de Emanuel e mãe de Érick.

: esposa de Emanuel e mãe de Érick. Érick Junior, de 2 meses : filho do casal.

: filho do casal. Lucimar Alves, de 50 anos : avó de Daffyne.

: avó de Daffyne. Daffyne Kauane Alves, de 9 anos: neta de Lucimar.

Os três feridos no deslizamento da barreira são:

Otoniel Simião da Silva, de 57 anos : foi levado para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Nova Descoberta, na Zona Norte do Recife, mas o estado de saúde dele não foi divulgado até a última atualização desta matéria. Ele é marido de Lucimar e primo de Emanuel, que morreram no deslizamento.

: foi levado para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Nova Descoberta, na Zona Norte do Recife, mas o estado de saúde dele não foi divulgado até a última atualização desta matéria. Ele é marido de Lucimar e primo de Emanuel, que morreram no deslizamento. Luiz Tadeu Costa, de 56 anos : também foi encaminhado para a UPA de Nova Descoberta, mas recebeu alta no início da manhã. Ele é marido de Cristina, que também se feriu no deslizamento.

: também foi encaminhado para a UPA de Nova Descoberta, mas recebeu alta no início da manhã. Ele é marido de Cristina, que também se feriu no deslizamento. Cristina Gomes da Silva, de 43 anos: foi socorrida para o Hospital da Restauração, no Derby, na área central do Recife, com escoriações e tem quadro clínico estável. É irmã de Lucimar e esposa de Luiz.

Deslizamento atingiu duas casas nesta terça-feira (24) — Foto: Bruno Fontes/TV Globo

Em nota, o Corpo de Bombeiros afirmou que "não pode determinar as causas do acidente". Não chovia no momento do deslizamento da barreira e moradores da área relataram que dois canos da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) existentes no local estouraram e o vazamento, iniciado às 2h, teria feito a barreira deslizar.

"Pode ter havido o rompimento. O abastecimento de água da região realmente aconteceu ontem [segunda, 23], mas o rompimento não foi causado pelo rodízio. Estava sendo abastecido no momento do desastre", declarou o gerente da região leste da Compesa, Aprígio Cunha.

Vazamento em canos pode ter provocado deslizamento de barreira no Recife — Foto: Reprodução/TV Globo

Em nota, a Compesa informou que foi acionada por volta das 3h por conta de um vazamento em Dois Unidos. "Imediatamente o sistema que abastece a localidade foi desligado. No momento, a Companhia em conjunto com a Defesa Civil está no local para apurar as causas e saber o que de fato motivou o acidente", afirmou.