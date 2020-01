DER prevê execução de 50 novas obras para este ano

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER/DF) bateu o recorde de obras e manutenção nas rodovias distritais e vias urbanas por meio de parcerias, no ano de 2019: foram 44, entre diretas e contratadas. Este número corresponde a 20% a mais do que em 2018, e em valores representa um montante de R$ 328,3 milhões.

Para o ano de 2020, o planejamento é bater novo recorde, dando início a 50 novas obras espalhadas por todo o Distrito Federal, entre pequenas e grandes. Destas, oito estão em fase de projeto, 23 aguardam recursos para a execução e uma já conta com o recurso liberado. Há ainda mais uma em fase de assinatura do contrato, quatro em fase de licitação e uma aguardando liberação judicial. O valor total estimado para executar todos estes serviços chega a aproximadamente R$ 2 bilhões.

Dos trabalhos que deverão sair do papel ainda no primeiro semestre de 2020, em fase final da licitação ou prestes a começar, estão a construção de ciclovia e calçada na DF-459, a restauração do pavimento asfáltico e adequações das vias marginais do Pistão Sul (DF-001).

Também fazem parte desse pacote específico, a construção da ponte e canal em concreto sobre o Córrego Samambaia (DF-079), a construção de uma ponte sobre o Córrego Vicente Pires, na via marginal da Estrutural (DF-095), a pavimentação da VC-441, no entroncamento da DF-285 com a Colônia Agrícola Lamarão e a pavimentação da VC-371, do trecho entre a BR-040/BR-050 até a DF-290, que liga o condomínio Total Ville à Santa Maria.

Segundo o diretor-geral do DER, Fauzi Nacfur Junior, o ritmo em 2020 continuará seguindo conforme o planejado desde o início da gestão Ibaneis Rocha. “No início deste ano recebemos a ordem de transformarmos o DF. Temos seguido à risca essa exigência”, conta ele. “Em 2019, empenhamos todos os recursos em grandes e pequenas obras e em 2020 vamos expandir ainda mais esse trabalho”, destacou.

Para conclusão em 2020

Entre os trabalhos que tiveram início em outras gestões e as que começaram em 2019 e devem ser finalizadas em 2020 estão a Ligação Torto-Colorado, O Trevo de Triagem Norte (TTN), a restauração asfáltica e construção de ciclovia de 3 km da DF-087 (Estrada Parque Vale – EPVL), além da readequação de 3 rotatórias da via, a pavimentação de 10 km da DF-285 (PADF), a construção de 3,6 km de ciclovia na DF-483, a manutenção asfáltica dos 15 km do Eixão (DF-002), a pavimentação de 8,2 km em trecho da DF-001, entre a DF-430 e a DF-220, a instalação de estacionamento externo no campus da UnB do Gama e a manutenção de 56 passarelas aéreas.