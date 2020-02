Deputados estaduais aproveitam Carnaval para fazer pré-campanha em MS

Luciana Nassar, ALMS

Os deputados estaduais de Mato Grosso do Sul estão aproveitando o recesso de três dias, durante o Carnaval, para fazer pré-campanha e conversar com os eleitores que vão às urnas em outubro, eleger prefeitos e vereadores.

Barbosinha (DEM) é pré-candidato a prefeito em Dourados e está na cidade desde o fim de semana. “Estarei na cidade visitando, conversando, vendo problemas e propondo soluções”.

Márcio Fernandes (MDB) é pré-candidato a prefeito em Campo Grande. Ele vai fica na Capital para visitar diversos bairros. “Estou conversando com as pessoas nos bairros para saber quais o estrago que a chuva da última semana causou. Vou visitar onde foi maior o problema e depois quero discutir com André (Puccinelli) o que seria possível para resolver o problema”.

Sobre a conversa com o ex-governador do Estado, Fernandes falou que será orientado pela experiência de André. “Acredito que ele vai saber nos orientar bem pela sua experiência. Vou estar adquirindo conhecimento”.

Também pré-candidato a prefeito em Campo Grande, Pedro Kemp (PT) ficou na Capital e acompanha o Carnaval de rua. “Vou prestigiar o Carnaval dos blocos, fui na festa da Fetems em defesa da educação, à noite Capivara Blasé, no sábado à tarde bloco das pessoas com deficiência, à noite no Cordão Valu, domingo e segunda à noite Capivara Blasé e na terça novamente vou acompanhar o Cordão Valu”.

Evander Vendramini (PP) é de Corumbá e está na cidade desde sexta-feira (21). Ele não é pré-candidato a prefeito, pois já declarou apoio a reeleição de Marcelo Iunes (PSDB). “Estou fazendo agenda aqui em Corumbá e já estive reunido com as lideranças aldeia Uberaba dos índios Guatós. Visitei Porto Esperança e Albuquerque. Vou aproveitar o feriado para visitar a minha base, de Corumbá e Ladário”.

Herculano Borges (SD) vai participar de retiro de jovens da igreja que frequenta. “Na sexta-feira à noite o Solidariedade teve ato de filiação e lançamento de pré candidaturas a prefeito e vereadores em Água Clara. Na quinta à tarde e noite, fizemos reuniões políticas em Dourados com nossos pré-candidatos. Na sexta evento com pré candidatos em Amambai”, destacou.