Não é de hoje que “representantes” do presidente, Jair Bolsonaro, e que se dizem alinhados mais “direita” não vem se entendendo em Mato Grosso. Nessa terça-feira (2), o deputado Silvio Fávero detonou o “colega” de partido, deputado Elizeu Nascimento, que deixou o Democracia Cristã (DC) para entrar no Partido Social Liberal (PSL).

Recém-chegado, Elizeu cutucou Fávaro ao declarar que ele o colega “foi eleito pela sobra e o mandato pertence ao partido” ao comentar sobre as intenções do parlamentar em deixar o PSL. “Ele [Elizeu Nascimento] foi eleito pelo PSL ou pelo DC? Engraçado né, ele trocou de partido. Eu não troquei, continuo no mesmo partido. Quantos votos ele teve para deputado?”, questionou ao chegar na apresentação da mensagem do Executivo, durante a abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa.

No último dia 25 de janeiro, Fávero anunciou que deixaria o PSL após a sigla entrar com um pedido de impeachment contra Bolsonaro. Com isso, o parlamentar abriu conversações com o PRTB e aguarda a janela partidária para fazer a migração.

Elizeu, por sua vez, considera o comportameno do colega como “ridículo” e sustenta que o pedido de impeachment foi apresentado pela ala liderada pela deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) e sequer tem o respaldo dos correligionários locais. Ele afirma ainda que Fávero está com medo de disputar a reeleição pelo PSL porque teve apenas 11 mil votos em 2018 enquanto os demais membros da bancada obtiveram votações bem superiores.

O deputado Ulysses Moraes, por exemplo, fez aproximadamente 18 mil votos, o Delegado Claudinei quase 30 mil e o próprio Elizeu cerca de 21 mil. Apesar da legenda ter a maior bancada - mesmo que rachada - na Assembleia Legislativa, Fávaro recorda que o PSL amargou a derrota na disputa pela Prefeitura de Cuiabá em 2020, após lançar o advogado Aécio Rodrigues como candidato.

Segundo ele, Aécio não alavancou após perder o vice Professor LAC em meio à campanha eleitoral. “O presidente do partido que foi candidato a prefeito de Cuiabá que disse que o vice era o cara e que abandou ele, quantos porcento ele teve? Eu nunca perdi uma eleição e vamos ver o resultado nas urnas agora. A população está atenta em meia dúzia de deputados que só faz politicagem, não apresenta projeto nenhum e fica preocupado com o trabalho dos outros”, rebateu.

Fávero também seguiu dizendo que não vai entrar e picuinhas e vai sair “metralhando” dentro da AL. “Eu falei que esse ano eu vou vir atacando dentro dessa Assembleia Legislativa. Vou meter a metralhadora para tudo quanto é lado. Estou cansado de ciúmes de homem nessa Assembleia. Os deputados tem que apresentar projetos voltados para a sociedade e não para os interesses deles”, disparou.

ÁUDIO VAZADO

No fim, Fávero ainda se esquivou de comentar o áudio onde a coronel Rubia Fernanda (Patriota) implora ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para que apoiasse sua candidatura ao Senado, mesmo diante de sucessivas recusas. Durante a campanha a patriota tentou usar a imagem do chefe da República para alavancar sua candidatura, o que não aconteceu. “É lamentável, eu não vou entrar nesse mérito porque é difícil né”, finalizou.