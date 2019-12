Deputado mantém defesa de Taques

‘Governar não é uma tarefa fácil, é árdua’. Com essas palavras, o deputado estadual Wilson Santos (PSDB) defendeu a aprovação das contas do ex-governador Pedro Taques, também tucano.

Santos, que é tão ostensivo em suas cobranças em relação ao governo de Mauro Mendes (DEM), mostra compaixão e condescendência com as irregularidades administrativas apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) em relação ao governo anterior. Wilson Santos, por sinal, foi secretário de Estado na gestão de Taques - o que explica, em parte, a sua postura.

A apreciação das contas de Pedro Taques será um termômetro para medir o alcance dos pareceres do TCE. Gestões de prefeituras têm enfrentado, nos últimos anos, julgamentos mais severos do que contas relativas ao governo do Estado.

Dificilmente as irregularidades fiscais e administrativas detectadas no Executivo estadual levam à reprovação dos exercícios financeiros. Para especialistas ou leigos, fica difícil saber o que seria suficientemente grave para levar a uma desaprovação de contas do Estado.