Deputado fará serviços comunitários para encerrar ação em MT

O deputado o estadual Gilberto Cattani (PSL), processado por chamar a Coronel Rúbia Fernanda, de ‘Peppa pantaneira’, durante a campanha suplementar ao Senado em 2020, propôs fazer serviços comunitários para encerrar a ação contra ele. A defesa do deputado também pede que seja cancelada a audiência de instrução e julgamento, e que a Justiça Eleitoral realize apenas a audiência preliminar para oferecimento da transação de pena.

"Assim, por tratar-se de direito subjetivo do autor do fato, pugna a defesa pela designação de audiência preliminar para proposta da oferta da transação penal, eis que, conforme já certificado nos autos, o autor do fato faz jus ao instituto despenalizador", diz.

Cattani começou a ser investigado logo após o período eleitoral. À época da declaração contra a militar, ele concorria ao cargo de primeiro suplente de senador na chapa de Reinaldo Gomes Morais. Já a Coronel Fernanda encabeçava a chapa pelo Patriota.

Nas redes sociais, ele publicou um vídeo dizendo que concorrente era "Peppa pantaneira”. A declaração configura o crime de injúria para fins de propaganda eleitoral.