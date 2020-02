Deputado diz ser “mais justo” que Selma continue no Senado

Victor Ostetti/MidiaNews

O deputado estadual Silvio Fávero (PSL) afirmou que o Senado tomará uma decisão “acertada” caso opte por manter a senadora cassada Selma Arruda (Podemos) em seu cargo.

Na última semana, o presidente do Senado Davi Alcolumbre (DEM) admitiu que a cassação pode ser revertida pela Casa. O democrata disse que vai submeter à Mesa Diretora a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“A manutenção do cargo da senadora Selma seria o mais justo a se fazer. Ela foi eleita democraticamente pelo voto popular. Se foi eleita pelo voto popular, que fique. Não fez caixa durante a campanha, nem antes”, disse Fávaro ao MidiaNews.

O deputado ainda rebateu críticas dando conta de que a manutenção de Selma no cargo possa se configurar numa afronta à Justiça.

“Não vejo desta forma. Temos que observar a independência dos Poderes, cada um tem sua autonomia”, afirmou.

“Acho que ao Judiciário cabe cuidar do Judiciário. O Legislativo cuida do Legislativo e o Executivo do Executivo. Temos que respeitar os Poderes”, emendou.

Rito no Senado

Aos senadores, o presidente Davi Alcolumbre apresentou um rito para os trabalhos da Mesa, composta por sete titulares – o próprio Alcolumbre e os senadores Antonio Anastasia (PSDB-MG), Lasier Martins (PODE-RS), Sérgio Petecão (PSD-AC), Eduardo Gomes (MDB-TO), Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ) e Luis Carlos Heinze (PP-RS).

Ainda nesta semana, ele reunirá os titulares e fará um sorteio para designar um relator para o processo. Pelo rito, o relator não deve ser do mesmo partido de Selma, o que excluiria Lasier Martins.

Depois disso, de acordo com parecer da Advocacia da Casa, a senadora será notificada e abre-se um prazo de dez dias úteis para que apresente defesa. Se ela não fizer isso, Alcolumbre nomeará um defensor dativo, que terá outros dez dias úteis.

Recebida a defesa, abre-se prazo de cinco dias úteis para que o relator entregue seu parecer. Feito isso, concedem-se mais cinco dias úteis para que a votação seja realizada.

Ou seja, todo o processo pode levar 30 dias úteis. Nesse período, a senadora e os funcionários de gabinete seguem recebendo, como se Juíza Selma não tivesse sido cassada.