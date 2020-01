Deputado diz que Podemos vai tentar manter cadeira no Senado

O deputado federal José Medeiros (Podemos) afirmou que o partido deve lançar um candidato na eleição suplementar ao Senado Federal.

Segundo o parlamentar, a legenda tem a pretensão de ocupar o maior número de cadeiras no Senado. Com a cassação da senadora Selma Arruda, e o anúncio do novo pleito, o Podemos não quer perder a vaga.

“Se a cassação se confirmar, o partido irá lutar com todas as forças para manter a totalidade de senadores que tem. Porque a meta é se tornar a maior bancada do Senado, e para isso precisa manter o número de senadores”, disse Medeiros ao programa Resumo do Dia, exibido na TBO.

“Como ela encontra-se ainda no mandado, o Podemos não autorizou ninguém a tratar do tema. Nós estamos imbuídos em ajudar a senadora e ser parceiro dela nesses recursos, tanto no TSE e dentro do Senado junto ao presidente Davi Alcolumbre”, disse.

“Lógico que o partido almeja que ela possa ficar o maior tempo possível e que possa ficar até o dia da eleição”, completou.

O partido tenta, junto a Mesa Diretora do Senado, protelar a leitura do acórdão da decisão que cassou a senadora. Esse é último passo para ela ser destituída do cargo.

Selma Arruda recorre contra a cassação junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), mas o recurso não suspenderá a decisão do TSE.

Possível nome

Mesmo sem colocar seu nome a disposição, Medeiros está sendo incentivado por bolsonaristas, em Brasília, a se apresentar como candidato à vaga.

Segundo apurou o MidiaNews, o próprio presidente Jair Bolsonaro (sem partido) teria conversado com Medeiros, nos últimos dias, para demonstrar apoio à sua candidatura.

O Podemos tem evitado se pronunciar sobre possíveis nomes e alianças com outros partidos para a disputa. De acordo com Medeiros, o grupo só irá se posicionar após se exaurir todos os recursos junto a Justiça Eleitoral. Por isso ele ainda não dá a cassação como fato consumado.