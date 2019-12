Divulgação

Com a publicação do acórdão da cassação da senadora Selma Arruda (Podemos-MT) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), diversos nomes já surgiram como potenciais candidatos para o pleito suplementar, que deve ocorrer até março do próximo ano. Um dos cotados, o deputado federal Nelson Barbudo (PSL-MT), aguarda apenas o sinal verde do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), para oficializar sua pré-candidatura para o preenchimento da vaga em eleição suplementar no próximo semestre.

Em entrevista ao Programa Marmitão do Popão, apresentado por Everton Pop na TV Rondon (SBT), Nelson Barbudo admitiu que, materializada a cassação de Selma, o que ocorreu com o acórdão publicado nesta quinta-feira (19), ele poderia disputar a eleição. Ele lembrou que só se lançou candidato a deputado federal, porque foi um pedido pessoal do presidente Bolsonaro.

“Eu sou deputado hoje, porque o Bolsonaro pediu para que eu fosse candidato a deputado federal. Sou um roceiro de Alto Taquari, sem posses, como eu ia encarar a máfia, o império politico cuiabano e mato-grossense inteiro? Bolsonaro falou: vai que eu te apoio. E eu aguardo só a sinalização do Bolsonaro para ser candidato a senador”, disse Nelson Barbudo.

No acórdão, divulgado ontem e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TSE nesta quinta (19), o Tribunal determinou que fosse expedido ofício ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), para que faça o afastamento de Selma e seus dois suplentes cassados e que o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TER-MT) seja comunicado para que adote providências relativas a “renovação do pleito”. Conforme o presidente do TRE-MT, desembargador Gilberto Giraldelli, a nova eleição deve ocorrer até o mês de março.

Durante a entrevista, Barbudo ainda não sabia que o TSE havia publicado o acórdão. O deputado disse que, embora cassada em duas instâncias (TRE-MT e TSE), Selma poderia ainda recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF).

“Ainda não existe a vaga. A juíza tem direito a recurso no Supremo Tribunal Federal. Tem o direito de permanecer no gabinete, de legislar, antes da decisão do Supremo ou a publicação do acordão”, disse o deputado. “Então, é muito deselegante eu lançar minha candidatura e eu não lançarei enquanto a doutora Selma estiver no mandato”, acrescentou.

Barbudo chamou a atenção para a rapidez em que ocorreu o processo que culminou com a cassação de Selma, por 6 votos a 1, no último dia 10 de dezembro no TSE, por caixa 2 e abuso de poder econômico nas eleições de 2018. Agora filiada ao Podemos, ela se elegeu pelo PSL e fez campanha "lado a lado" com o deputado, que foi o mais votado do Estado para a Câmara Federal, com mais de 126 mil votos.

“O Estado de Mato Grosso perde uma grande senadora. Eu lamento e quero deixar de público, frisado, que a cassação da doutora Selma aconteceu numa velocidade meteórica, como nunca se viu. Mato Grosso perde uma legisladora fantástica”, disse.

PSL E ALIANÇA PELO BRASIL

Presidente estadual do PSL em Mato Grosso, Nelson Barbudo revelou na entrevista que o partido já se estruturou com a criação de diretórios provisórios em 126 dos 141 municípios de Mato Grosso. A meta é lançar candidatos a prefeito em pelo menos 60 destes municípios. “Nestas cidades, várias pessoas já se manifestaram que vão ser candidatas”, revelou.

Em relação à criação do novo partido do presidente Jair Bolsonaro, que saiu do PSL para criar o Aliança pelo Brasil, Nelson Barbudo disse que está se trabalhando na montagem da nova agremiação. “Estamos tentado montar um partido, que poderá estar funcionando até 30 de março, aí as pessoas migrarão. Se ele não estiver pronto até 30 de março, cada um deverá permanecer no seu partido, porque aí não tem o partido do Bolsonaro, o Aliança para a gente concorrer”.

Para poder participar das eleições municipais de 2020, o Aliança pelo Brasil deve coletar até março um número mínimo de 491.967 assinaturas. Os dados eleitorais de cada signatário precisam ser conferidos por servidores da Justiça Eleitoral, que comparam as assinaturas com aqueles disponíveis em listas de votação e registros de títulos eleitorais.