DEM rechaça Fávaro; contraria Mauro e quer candidatura própria ao Senado em MT

Os irmãos Júlio e Jayme Campos (DEM) não mais escondem a vontade de verem-se juntos no Senado da República, depois que o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) confirmou a cassação do mandato da Juíza Selma Arruda (Podemos). Enquanto o primeiro afirma que só depende do consenso local — pois já há vaticínio do diretório nacional —em torno de seu nome, que se junta aos do presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, o mais jovem é mais ponderado e lembra que o acórdão sequer foi publicado.

“Depende de uma decisão que é só pro mês de fevereiro, que é quando vai sair o acórdão, mas já tem gente apostando que será esta semana”, disse. Jayme também lembrou que após a publicação do acórdão, o tema volta ao Senado para ser analisado em plenário. Lá, o presidente da casa, Davi Alcolumbre (DEM), tem a prerrogativa de até 90 dias para cuidar do caso.

“Só depois de lido o acórdão é que ela é cassada, óbvio. E é só depois disso é que se poderá marcar uma data para uma nova eleição, porque não há nenhum velório sem defunto. Ela foi cassada, porém isso ainda precisa ser materializado, porque em que pese a legislação, ela tem o direito líquido e certo de recorrer até o STF”, continuou, durante a posse do presidente do TCE (Tribunal de Contas do Estado), Guilherme Antonio Maluf.

Depois de marcada a eleição, continuou Jayme, é que será possível ver quem serão os candidatos. E o DEM, segundo ele, tem nomes para "dar, vender e alugar".

“Ontem [domingo], numa roda de amigos, somamos mais ou menos 41 nomes de pré-candidatos. Então imagine. Mas nada disso me interessa, o que interessa é o seguinte, o Democratas tem estrutura para ter uma candidatura própria”, seguiu Jayme.

Já Júlio Campos foi taxativo de que o DEM deverá ter candidato à vaga da senadora cassada. Segundo ele, é uma orientação nacional a candidatura. “É uma orientação do diretório nacional que devemos disputar a vaga e eleger o sétimo senador. Tanto eu quanto o presidente Eduardo Botelho e Dilmar Dal Bosco estamos em discussão no partido. Não sei se todos querem, mas são todos lembrados”.

Júlio, inclusive, disse estar pronto para a disputa caso seja este o entedimento da sigla. “Sim, estou pronto. Sabe que sou soldado do partido. Tudo só depende do consenso”, encerrou.

CUIABÁ 2020

Sobre as eleições em Cuiabá, Jayme Campos também destacou que o DEM possui uma gama de nomes que tem condições de disputar e vencer as eleições. Ele repetiu alguns já citados pelo ex-governador Mauro Mendes, a quem atribui a "batida do martelo" para a definição do nome. Porém, o ex-governador de Mato Grosso disse que a definição não sai antes de fevereiro ou março.

“O próprio governador cita Fábio Garcia, Mauro Carvalho, Rogério Gallo, Gilberto Figueiredo, [Eduardo] Botelho, então temos que aguardar e e ver o possível candidato nosso nas eleições e se de fato vamos ter candidatura própria em Cuiabá, mas o que eu entendo é que temos musculatura suficiente para disputar Cuiabá”, falou o senador.

PEDRA NO SAPATO

O governador Mauro Mendes (DEM) afirma que a “coerência” obriga seu partido a apoiar não Julio Campos ou Eduardo Botelho ou qualquer outro nome próprio, mas o do ex-vice-governador e candidato derrotado por Selma Arruda e por Jayme Campos ao senado, Carlos Fávaro (PSD) em nova tentativa de conseguir uma cadeira no Congresso.

O TRE terá 40 dias para realizar a eleição suplementar. Prazo este qaue começa a correr após a publicação do acórdão do TSE.