DEM e PSB fazem dobradinha e lançam pré-candidaturas de Souza e Dr. Thiago à Prefeitura de Livramento

Silmar de Souza Gonçalves “Souza” foi confirmado como pré-candidato a prefeito de Nossa Senhora do Livramento, cidade situada a 42 Km de Cuiabá, em convenção do DEM que faz coligação com o PSB que indicou o seu vice Dr. Thiago Almeida, também em encontro convencional realizado no mesmo dia, no mesmo espaço, porém em horários diferentes. Dessa forma os partidos fazem dobradinha nas eleições de 15 de novembro rumo à reeleição de Souza - atual prefeito do município papa-banana.

As convenções foram bastante prestigiadas contando com militantes políticos históricos do lugar, entre eles, os ex-prefeitos Zenildo Sampaio e Nereu Botelho que na ocasião foi representado pelo filho Osvaldinho. Já na condição de pré-candidatos Souza e Thiago também receberam incentivos dos irmãos Campos; senador Jaime e Júlio Campos, e do presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso deputado Eduardo Botelho. Outras lideranças como ex-vice-prefeitos, ex-vereadores também se fizeram presente e todos foram enfáticos ao declararem apoio à reeleição de Souza.

“Em nome do Diretório Regional do Democrata de Mato Grosso, em nome do nosso presidente Fábio Garcia, em nome do nosso governador Mauro Mendes, do senador Jaime Campos e de toda direção estadual venho aqui trazer o nosso apoio especial à reeleição do nosso grande prefeito Silmar de Souza”, destacou Júlio Campos.

Para o ex-governador, “é necessário Livramento continuar progredindo, continuar crescendo, continuar desenvolvendo e a gestão do Souza tem sido uma gestão séria, primorosa e que merece dar continuidade nos próximos quatro anos.”

Quase que no mesmo tom seguiu o deputado Botelho ao declarar também apoio à pré-candidatura de Souza e Dr. Thiago: “Na condição de vice-presidente do Partido Democrata trago aqui o apoio, não só meu, mas também do presidente do Democrata Fábio Garcia que me pediu para representá-lo e declarar apoio total dele e dos deputados Dilmar Dal Bosco e Max Russi”, ressaltou o presidente da ALMT.

Botelho ainda completou: “Trago também o apoio do governador Mauro Mendes que me disse pessoalmente que vai estar aqui com você Souza nessa campanha, no dia que precisar estar presente, ele virá. Você tem o apoio total do governador Mauro para sua campanha e para sua administração.”

“Gostaria de chancelar aqui o meu apoio que é incondicional na candidatura de Souza e Dr. Thiago”, destacou o ex-prefeito por Livramento Zenildo Sampaio.

Segundo Zenildo, nos últimos três anos Souza fez muito por Livramento e tem a chance de continuar fazendo “por isso comprometi em apoiá-lo e defender a sua candidatura a reeleição. Souza sabe administrar Livramento porque governa para os pobres e para aqueles que mais necessitam, para os mais vulneráveis, para aqueles que de fato precisam da saúde e da educação”, salientou Zenildo.

Conheça um pouco dos pré-candidatos

Silmar de Souza Gonçalves ou simplesmente “Souza” é casado, tem 58 anos e é natural de Guiratinga/MT. É comerciante no ramo de autopeças em Várzea Grande, porém, reside em terras livramentense (Região da Morraria) há muitos anos. Souza também é criador de gado da raça Nelore, contudo se destaca mesmo como maior criador de peixe em água parada (represada) de Livramento. A produção de pescado eleva o município ‘papa banana’ em 2º lugar em criação de peixe em cativeiro de Mato Grosso. Livramento também já despontou como o 3º maior produtor em peixe de represa em nível nacional.

Hoje as atividades rurais de Souza o credencia como um dos maiores empregadores no meio rural, pois implantou uma fábrica de ração em sua propriedade onde usa mão-de-obra local.

Lá se produz alimentos, tanto para peixes como para outros animais de pequeno, médio e grande porte. Isso qualifica Souza como um dos maiores recolhedores de impostos aos cofres do município papa-banana, inclusive já recebeu ‘titulo de honrarias’, oferecido pela Prefeitura livramentense.

O pré-candidato a vice tem o nome completo de Thiago Gonçalo Lunguinho de Almeida e idade de 30 anos. Por ser médico é conhecido popularmente como Dr. Thiago. Este já vem de família tradicional da política livramentense, pois é nada menos que bisneto do saudoso João Pereira e sobrinho de finado Gabi, - os maiores cabos eleitorais da Região da Morraria livramentense. Ambos deixaram histórias inusitadas a respeito, assim como Nhonhô Tamarineiro.

Thiago é neto do ex-prefeito “Batista de Rancharia” que administrou Livramento de 1997 a 2000; também é sobrinho de Vicente Pereira Leite que foi prefeito de Livramento de 1973 a 1977; sobrinho também de José de Lima Barros, conhecido por seu Zeca, também prefeito de Livramento por duas vezes: de 1955 a 1959 e de 1967 a 1970; sobrinho ainda do ex-prefeito Joeli de Lima barros que governou Livramento de 1977 a 1983.