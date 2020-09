Delinha comemora aniversário de 84 anos com apresentação em live neste domingo

Divulgação

A Dama do Rasqueado comemora o aniversário de 84 anos com uma apresentação por live neste domingo (6). Delinha faz aniversário na segunda-feira (7), mas quem ganha presente são os fãs, que terão uma trilha sonora especial para o almoço deste domingo, com a live a partir do meio-dia.

A live é um presente à toda população na véspera do feriado e enaltece a cultura local. Com mais de seis décadas dedicadas à música, a artista que é cantora e compositora, conta com a maior discografia entre os músicos do Estado, contendo 19 álbuns e 2 DVDs gravados.

Delinha começou sua carreira ainda na década de 50, onde ao lado de seu ex-marido Delinho, compôs e cantou as belezas de Mato Grosso do Sul.

A live apoiada pela Energisa, organizada pela Abaetê Comunicação e pelo empresário Ninho, será exibida às 12h (horário de MS), e às 13h horário de Brasília no canal do YouTube.