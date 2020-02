O delegado da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso (PJC-MT), Flávio Henrique Stringueta, rebateu as acusações de abuso de autoridade que foram imputadas aos também delegados Mário Demerval Aravechia de Resende, Eduardo Botelho e Gerson Vinicius Pereira. A denúncia informal, realizada pelo empresário Willian César Batista de Jesus por meio de um depoimento registrado num cartório do município de Palhoça (SC), aponta uma série de supostas irregularidades na deflagração da operação “Cupititas”, em 2015.

Flávio Stringueta era o delegado titular da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), que deflagrou a operação. Ele contava em sua equipe com o delegado adjunto Mário Demerval Aravechia de Resende, a época, à frente do inquérito que apurava um suposto desvio de R$ 1,68 milhão na Associação de Amigos da Criança com Câncer de Mato Grosso (AACC-MT). Willian César Batista de Jesus é marido da ex-presidente da instituição, Telen Aparecida da Costa, que também é ré na suposta fraude.

Willian César Batista de Jesus contou em seu depoimento em cartório que foi “coagido” a voltar de Santa Catarina, onde se encontrava a negócios, no dia da deflagração da operação “Cupititas” (17 de dezembro de 2015), pelo delegado Mário Demerval Aravechia. Segundo ele, o servidor público disse por telefone que se ele e a esposa não retornassem a Mato Grosso, iria prender a mãe de Telen. Stringueta, porém, rebateu a acusação dizendo que “acompanhou de perto” as investigações, que segundo ele foram feitas com “prudência”.

“O que tenho a dizer é que a investigação foi conduzida com muita cautela, muita prudência e atingindo o objetivo que deveria”, conta o delegado.