Delatores especializados em joias avaliam peças apreendidas com Cabral

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Dois delatores da Lava Jato especializados em joias irão avaliar joias apreendidas na casa do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral ainda em novembro de 2016. O juiz Marcelo Bretas, responsável pela operação no Rio de Janeiro, decidiu recorrer aos empresários Roberto Stern e a Antônio Bernardo para que eles avaliem as 40 peças que serão leiloadas pela Justiça Federal e, assim, encerrem a controvérsia sobre os valores dos bens.

As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

Os 2 empresários fecharam colaboração premiada após as apurações identificarem que a H. Stern e a Antônio Bernardo venderam as joias sem nota fiscal para Cabral, que as usava para presentear a ex-primeira-dama Adriana Ancelmo.

O leilão estava marcado para 15 de agosto do ano passado. O juiz, porém, adiou o evento depois de contradições entre o preço mínimo atribuído às joias pela Caixa e Polícia Federal –uma diferença de 78%.

A Polícia Federal estimou o valor das 40 peças em R$ 2,07 milhões, com base em notas fiscais entregues por joalherias e pesquisa de mercado. A Caixa as atribuiu 1 valor de R$ 455 mil.

Com isso, o juiz determinou uma nova avaliação por 1 joalheiro especializado. José Lopes de Alencar Júnior indicou 1 preço de R$ 398 mil. Ele fez o cálculo com base no peso das pedras preciosas das joias, sem considerar o design. A expectativa é que Stern e Bernardo cheguem a 1 valor para ser usado no leilão.