Delator premiado, Riva começa a cumprir pena nesta segunda

Divulgação O ex-deputado estadual José Riva, que inicia o cumprimento de pena hoje

delator premido, ex-deputado estadual José Riva começará a cumprir a pena de dois anos em regime diferenciado nesta segunda-feira (5). Riva cumprirá a pena em casa, e fará o uso da tornozeleira eletrônica.

Para isso, Riva irá passar por uma audiência admonitória com o juiz Geraldo Fidelis, da 2ª Vara Criminal da Capital, nesta tarde no Fórum da Capital.

Segundo a assessoria de imprensa do Judiciário, em face da restrições causadas pela pandemia do novo coronavírus não haverá acesso de pessoas na sala de audiência, ficando restrito o acesso de Riva, seu advogado, Ministério Público e magistrado.

A determinação que trata do início do cumprimento é do desembargador Marcos Machado, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Foi ele quem homologou o acordo de colaboração premiada, em fevereiro deste ano.

Inicialmente, conforme previsto no termo de delação premiada, Riva deveria começar a cumprir a pena no dia 3 de junho. No entanto, devido à pandemia do novo coronavírus o início foi adiado.

Delação de Riva

Antes da delação, Riva havia sido condenado pela Justiça a 62 anos de prisão. Com base na delação, o ex-deputado já transferiu aos cofres públicos R$ 15 milhões relativos à primeira parcela do acordo.

Ao todo, Riva aceitou devolver R$ 92 milhões divididos em oito parcelas aos cofres públicos. O próximo pagamento ocorrerá em fevereiro de 2021, também no valor de R$ 15 milhões.

Neste primeiro pagamento, o ex-presidente do Legislativo fez dois repasses: um de R$ 14,1 milhões e outro de R$ 900 mil. Ambos foram feitos no dia 28 de fevereiro, conforme estabelecido no acordo.