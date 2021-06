Defesa pede sigilo sobre viagens de Arcanjo, mas juiz nega

MidiaNews

O juiz Geraldo Fidelis, da Vara de Execuções Penais de Cuiabá, negou à defesa do ex-comendador João Arcanjo Ribeiro o pedido para manter em sigilo as viagens feitas por ele, que precisam ser comunicadas previamente ao Juízo.

No pedido, a defesa alegou que “os deslocamentos do apenado, por demandarem prévia comunicação a este Juízo, tornam-se públicos, circunstância que coloca em risco a segurança e a integralidade física do reeducando”. Em um passado recente, Arcanjo já foi considerado o maior líder do crime organizado em Mato Grosso.

Assim, ausente a demonstração inequívoca acerca de eventual prejuízo sofrido pelo apenado [...] não há que se falar em acolhimento da pretensão defensiva

Ao negar o pedido, em decisão publicada no dia 17 de maio, o juiz seguiu parecer do Ministério Público Estadual (MPE) e afirmou que o sigilo apenas é cabível quando incorrer em prejuízo às partes envolvidas no processo, o que não cabe no caso.

“Ora, a hipótese em tela versa sobre a segurança do apenado e, nesse ponto, como bem salientado pelo órgão do Parquet, ‘não há notícias de que o apenado tenha sido vítima de qualquer crime ou ameaça, sequer de que esteja sofrendo risco de vida’”, salientou.

Conforme o magistrado, o sigilo almejado pela defesa só poderia ser concedido caso demonstrado “causa excepcional” que justifique tal instituto.

“Assim, ausente a demonstração inequívoca acerca de eventual prejuízo sofrido pelo apenado que justifique a excepcionalidade do caso em tela, não há que se falar em acolhimento da pretensão defensiva”, concluiu o juiz, na decisão.