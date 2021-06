Defesa pede que menor receba aulas remotas do Colégio Maxi

MidiaNews

A defesa da adolescente acusada de atirar e matar a amiga Isabele Ramos, em Cuiabá, entrou com um mandado de segurança na Justiça para que a menor tenha direito de receber e assistir as aulas remotas do Colégio Maxi, dentro do Complexo Pomeri.

A escola particular era onde a garota estudava antes de ser condenada pela morte da amiga.

O mandado de segurança foi interposto contra a gerente do Centro de Atendimento Socioeducativo Feminino de Cuiabá, Jaqueline de Souza Fortaleza, com o argumento de "violação de direito líquido e certo".

O processo corre em segredo de Justiça.

Em despacho publicado na última sexta-feira (18), o juiz Tulio Duailibi Alves Souza, da 2ª Vara Especializada da Infância e Juventude, deu prazo de 10 dias para que a gerente se manifeste nos autos.

Reprodução A adolescente Isabele Ramos (no detalhe), que foi morte pela amiga no Alphaville

Segundo a Secretaria de Estado de Segurança (Sesp), a menor como os demais adolescentes em conflito com a lei são matriculados na Escola Estadual Menino dos Futuro e recebem a apostila da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) a cada 15 dias.

Conforme a Pasta, não se pode permitir que a mesma tenha tratamento diferenciado dos demais internos, tendo aula na rede privada como ocorria antes da medida de internação.

A defesa, por sua vez, alega que a unidade nunca forneceu uma aula sequer à menina ou às demais adolescentes lá também internadas.

A garota está internada no Complexo Pomeri, em Cuiabá, desde o dia 19 de janeiro.

Ela foi condenada a 3 anos de internação por ato infracional análogo ao crime de homicídio doloso, quando há intenção de matar.

O caso

O crime ocorreu no dia 12 de julho de 2020, no Condomínio Alphaville.

A tragédia aconteceu quando o pai da atiradora, Marcelo Cestari, pediu que a filha guardasse uma arma que foi trazida pelo genro, de 17 anos, no quarto principal no andar de cima.

No caminho, porém, a garota desviou e seguiu em direção ao banheiro de seu quarto, ainda carregando a arma. Lá, ela encontrou Isabele, que acabou sendo atingida pelo disparo da arma.

A Politec apontou que a adolescente estava com a arma apontada para o rosto da vítima, entre 20 a 30 centímetros de distância, e a 1,44 m de altura.

Os pais da garota, Marcelo e Gaby Cestari, respondem a um processo separado sobre os fatos.

Já o ex-namorado dela foi condenado a prestar seis meses de serviços comunitários por ato infracional análogo ao porte ilegal de arma de fogo.