Defesa pede arquivamento de inquérito contra garota que atirou

Divulgação

O advogado Artur Osti, que defende a adolescente que atirou e matou Isabele Guimarães Ramos, pediu remissão do processo contra a menina. A petição foi protocolada junto aos autos da investigação e contesta as acusações contra a adolescente, que responde por ato infracional análogo a homicídio doloso.

De acordo com Osti, a adolescente também é uma vítima, pois o caso se tornou público e ela tem sofrido represálias no dia a dia. “A menor em virtude da possível autoria do disparo involuntário que atingiu a vítima vem, dia após dia, sofrendo todas as consequências imagináveis – e também as não imagináveis – sofrendo, inclusive, represálias no ambiente escolar, ainda que as aulas estejam ocorrendo em formato virtual’, justificou.

A defesa disse ainda que a menina tem carregado um fardo muito grande com tudo que vem acontecendo e o processo só traria ainda mais sofrimento.

“O fardo da menor tem sido pesado demais e um processo tornará o mesmo insustentável”. O advogado ainda apresenta mensagens enviadas pelo irmão de Isabele e pessoa mais próxima da vítima para a atiradora dizendo que não a culpa.

Osti defende ainda que o disparo foi acidental e feito do lado de fora do banheiro, diferente do apresentado pela Polícia Civil, para sustentar o pedido de clemência.

O pedido de clemência é um termo técnico do direito para aplicar a concessão da remissão, como forma de exclusão do processo.

“A presente petição nada mais quis fazer senão comprovar que, de acordo com os elementos colhidos na fase inquisitorial, o resultado que atingiu a vítima decorreu de um trágico acidente que vitimou-a momentaneamente, mas vem vitimando, dia após dia, a menor, exposta indevidamente perante a imprensa, vulgarizada em programas televisivos e agredida verbalmente até mesmo no ambiente escolar”, apontou Osti.

O advogado também pede que o empresário Marcelo Cestari, pai da atiradora, responda apenas por ter entregue a arma para adolescente.

O delegado Wagner Bassi, titular da Delegacia Especializada do Adolescente (DEA), indiciou o empresário pelos crimes de posse de arma de fogo, homicídio culposo - quando não há intenção de matar -, por entregar a arma para adolescente e fraude processual.