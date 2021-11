Decisão suspeita do TJ-PI pode implodir recuperação de mais de R$ 1 BILHÃO da AFG Brasil S/A

Divulgação

A decisão judicial proferida pelo Tribunal de Justiça do

Piauí (TJ-PI) que determinou a reintegração de posse

de 11 mil hectares da Fazenda Ema Flor em Ribeirão

Gonçalves-PI, pode anular o processo de Recuperação Judicial de R$ 648 milhões da AFG Brasil S/A, deferida em outubro do ano.



Isso porque a disputa de terra envolve os irmãos Guilherme Funari Lobaczewski Alves e Felipe Funari Lobaczewski Alves, filhos de Aurimar Alves (falecido), que era dono da AFG Brasil.



De acordo com a denúncia que a reportagem teve acesso, Guilherme e Felipe teriam se beneficiado da decisão do Judiciário do Piauí para tomar posse dos 11 mil hectares, através da empresa Guife Administração de Bens Próprios LTDA, que, segundo a denúncia, teria sido criada com recursos da AFG Brasil, repassados por Aurimar antes da recuperação judicial.



A disputa de terra teve início em 2010, através de uma terceira pessoa, que teria assinado uma procuração sem conhecer o seu teor. O documento afirmava que ele era dono de 11 mil hectares na região em que se encontra a fazenda Ema Flor.



Trata-se de Manoel Batista Ferreira, um borracheiro da região. A suspeita é que Manoel tenha sido usado pela AFG Brasil, na disputa de terra, e atualmente pela Guife, dos herdeiros de Aurimar Alves.



A suspeita se deve ao fato do depoimento do próprio Manoel Ferreira em março deste ano, onde afirma que em 2010 foi procurado por algumas pessoas que o informaram que ele teria direito a uma área na região onde se encontrava a fazenda.

"Que essas pessoas o fizeram assinar um Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural e Direitos Possessórios; Que o Declarante apresenta neste ato o Contrato que foi obtido no processo judicial pelo seu advogado que o assiste neste momento; Que ficou sabendo agora os termos desse documento; Que nunca recebeu qualquer valor das pessoas que assinam o contrato como compradores; Que nunca na vida recebeu R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) como falado no Reprodução contrato", diz trecho do seu depoimento à Polícia Civil do Estado do Piauí.



Ainda em seu depoimento, Manoel afirmou que só ficou sabendo do processo e das decisões favoráveis em seu nome. Ele também afirma que assim que assinou os documentos, chegaram a construir uma casa na região que diziam que lhe pertencia. Porém, nunca teria morado na casa.

Manoel também alega que nunca teve qualquer posse da terra, a não ser a que mora até hoje. "Que pede para a polícia informar para as autoridades que ele não teve qualquer participação e que não tem qualquer dúvida sobre a posse da fazenda em sua totalidade na chapada (mais de sessenta mil hectares)", diz outro trecho.



Um mês após o depoimento, a Guife Administração de Bens Próprios LTDA, ingressou com pedido para fazer parte do processo como cessionária, afirmando que Manoel teria passado todos os direitos do presente caso para a empresa.



O documento foi assinado pela advogada que representava Manoel na ação de reintegração de posse desde2010.



A Disputa



A Fazenda Ema Flor, hoje conhecida como Tropical, foi adquirida por Oscar Antônio Biazus em 1979, quando comprou do Instituto de Terras do Piauí (Interp).



Pioneiro da região que era conhecida como Baixa Grande Ribeiro, Oscar foi responsável pelo desenvolvimento da região, com abertura de estradas e infraestrutura para o local.



Na Fazenda de 60 mil hectares, Oscar iniciou uma plantação de caju. Em 2009 ele vende a fazenda, que imediatamente iniciar a plantação de grãos, mais especificamente soja, na parte que foi judicializada.

Já em 2010, o processo de disputa de terra se inicia com os advogados de Manoel Ferreira alegando que ele era proprietário dos 11 mil hectares dentro da Ema Flor. Na ação, a defesa de Manoel alegava que ele possuía 30 cabeças de gados.



Após 8 anos de disputa, em 14 de setembro de 2018, o juiz da Vara Agrária da Comarca de Bom Jesus (onde se iniciou o processo), Heliomar Rios Ferreira, julgou improcedente o pedido de reintegração de posse, extinguindo a ação.



Entre os argumentos, o magistrado afirmou que após várias perícias, não existia provas de que a terra pertencia a Manoel. Em janeiro de 2019, o mesmo magistrado negou os embargos de declaração e manteve a sua sentença.



Em junho de 2020 o desembargador do TJ do Piauí, Luiz Gonzaga Brandão, rejeitou o recurso dos advogados que representam Manoel.



Já em dezembro de 2020, a 2ª Câmara do TJ Piauiense por maioria acatou o embargados de declaração da defesa modificando as decisões anteriores e dando posse para Manoel.



Um dia antes do recesso forense, no dia 19 de dezembro de 2020, foi expedido o imediato cumprimento da decisão para reintegração de posse. Porém, uma liminar suspendeu o cumprimento dos embargos de declaração.



Em fevereiro desse ano, o relator do caso se tornou presidente do TJ-PI, passando o caso para o juiz convocado Dioclécio Sousa, que negou os recursos da defesa de Oscar e determinou o cumprimento da reintegração de posse.



Em maio a defesa de Oscar conseguiu um mandado de segurança impedido que a reintegração fosse cumprida. Porém, após a aposentadoria do desembargador, o mandado de segurança foi extinto por outro relator que assumiu o caso.



Já no mês passado a justiça de Ribeiro Gonçalves determinou o cumprimento da reintegração de posse. Porém, um recurso proferido pelo TJ Piauiense, impediu o cumprimento, até que se nomeie um novo relator para a apelação no caso.



Decisões e Grilagem de Terra



As decisões que reformaram as sentenças anteriores, dando ganho de causa aos advogados que representariam a Guife, via Manoel, foram encaminhadas para o conhecimento do Conselho Nacional de Justiça (CJN).



Isso porque a longa disputa se assemelha ao que foi descoberto na Operação Faroeste, da Polícia Federal, que se tornou a principal investigação sobre suspeita de venda de decisões judiciais do Brasil.



Tudo teria iniciado após a disputa de terras na divisa da Bahia com o Piauí e o Tocantins.

Na Operação Faroeste, segundo as apurações do Ministério Público, advogados intermediavam os interesses de pessoas que precisavam de decisões judiciais em seu favor e estavam dispostas a subornar magistrados.



Além dos desembargadores e juízes, integram a organização criminosa advogados e produtores rurais que, juntos, atuavam na venda de decisões para legitimar terras no oeste baiano. O esquema envolve ainda o uso de laranjas e empresas para dissimular os benefícios obtidos ilicitamente.



Suspeição



No caso envolvendo a Fazenda Ema Flor, o que chamou a atenção, foi o voto condutor que modificou o entendimento do Tribunal de Justiça do Piauí, partiu do desembargador José James Gomes Pereira.



Porém, em 2012, no mesmo processo, José James teria se declarado suspeito e pediu a redistribuição do processo. Após o seu voto o desembargador José Ribamar Oliveira acompanhou a divergência, junto com Olímpio José Passos Galvão, formando 3 votos a 2.



Com a decisão Ribamar Oliveira permaneceu como novo relator do processo, deixando apenas em fevereiro quando assumiu a presidência da Corte Estadual daquele Estado.

Já o advogado Luciano Ramos Volk foi alvo de busca e apreensão e condução coercitiva pela Polícia Federal em um dos desdobramentos da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro em 2017.



A operação 'Rio 40 Graus' investigava cobrança de propina em várias obras do Estado. Porém, o advogado conseguiu desbloquear os seus bens em 2018 e não foi denunciado no inquérito.



Outro lado



A reportagem não conseguiu localizar a defesa da Guife e da AFG para comentarem o assunto.