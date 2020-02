Cursos gratuitos oferecem capacitação em direitos do consumidor e educação financeira

Já ficou com dúvidas sobre informações relacionadas ao Direito do Consumidor? Ou se sentiu lesado e não sabia qual atitude tomar? Para ajudar nessas situações, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) disponibiliza cursos online voltados para a Política Nacional das Relações de Consumo. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas aqui até março.

Ao todo são 12 capacitações, sendo que parte é aberta ao público e outra parte é destinada a servidores, empresas e gestores públicos da área. Independentemente disso, é a oportunidade de agregar conhecimento sobre Direitos do Consumidor e, assim, participar ativamente na proteção e defesa desses direitos, além de melhorar a atuação enquanto profissional.

Cada curso possui carga horária, público alvo e período de realização diferentes, por isso é preciso ficar atento aos pré requisitos que constam nos editais. Entre as exigências mínimas estão: ter a partir de 16 anos; computador com acesso à internet; e compromisso com a carga horária, devendo cumprir ao menos 75% das horas para ter direito à certificação.

Pelo site www.defesadoconsumidor.gov.br é possível conferir as informações sobre todos os cursos.

Confira as opções

- Introdução à defesa do consumidor

- Planos de saúde e relações de consumo

- Oferta e publicidade

- Educação Financeira para Consumidores 1: Planejar para realizar sonhos

- Educação Financeira para Consumidores 2: Dominando emoções e criando novos hábitos

- Educação Financeira para Consumidores 3: Inteligência financeira - saia do sufoco

- Princípios e direitos básicos do CDC

- Vigilância Sanitária e Defesa do Consumidor

- Consumo, seguro e saúde

- Consumidor.gov.br - Módulos voltados para os órgãos gestores, empresas e órgãos de monitoramento.

Inscrições

- Não serão consideradas as solicitações de inscrição realizadas: fora do período determinado ou por candidatos com menos de 16 anos;

- O simples preenchimento da ficha de inscrição não garante a inscrição no curso;

- Uma vez selecionado para a realização do curso, será facultada ao aluno a possibilidade de solicitar desistência até o 7º dia após o início do curso, sob pena de ser considerado evadido.

Certificação

- Ao final do curso, uma declaração de conclusão será disponibilizada no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) somente aos alunos que tiverem respondido a todos os questionários disponibilizados no curso e obtiverem, no mínimo, 50% dos pontos disponíveis.

- O certificado, em versão digital, será emitido e encaminhado para o cursista que obtiver aprovação no curso.