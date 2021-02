Cuiabá inicia vacinação de idosos acima de 85 anos nesta 5ª

Com a chegada de uma nova remessa de vacinas, o prefeito Emanuel Pinheiro anunciou o início da vacinação dos idosos contra o coronavírus. A Prefeitura recebeu ontem do Governo Federal mais 3.120 doses da vacina Coronavac. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) este lote contemplará os idosos a partir de 85 anos completos para a primeira dose.

“Atendendo um anseio da população, com a graça de Deus daremos início à vacinação dos nossos idosos contra a Covid-19. A imunização deste público começará a partir desta quinta-feira, 11 de fevereiro, das 8h da manhã às 22h, no Centro de Eventos do Pantanal. Vamos liberar o agendamento no site oficial da Prefeitura. Nesta fase só poderão se cadastrar os idosos com 85 anos completos ou mais, devido ao número reduzido de vacinas que recebemos do Governo Federal. Dessa forma, com todo o controle, responsabilidade e segurança estamos seguindo os protocolos do Ministério a Saúde para que a campanha continue com sucesso absoluto, garantindo e protegendo a saúde das pessoas”, comentou o prefeito.

O agendamento para a vacinação desses idosos começa nesta quarta-feira (10), às 8h, através do site eletrônico https://vacina.cuiaba.mt.gov.br/. Para aqueles que não conseguirem realizar o cadastramento ou estiverem acamados, a Prefeitura informa que em breve divulgará uma estratégia de atendimento para este público.

"Iniciaremos com a imunização desta faixa etária [85 anos acima] e conforme for chegando novas doses, continuaremos a abrir o cadastro para as demais idades que compõem este grupo. É importante que as pessoas entendam que somente esta faixa etária vai começar a ser imunizada neste momento. Não adianta fazer o cadastramento com idade menor que 85 anos, que não será imunizado", disse a secretária da SMS, Ozenira Félix.

De acordo com a Pasta, este é o 4º lote que Cuiabá recebe, sendo dois da Coronavac (12.063) e um da vacina de Oxford/AstraZeneca (6.630) encaminhadas pelo Ministério da Saúde via Secretaria de Saúde do Estado (SES). Este montante serviu para imunizar cerca de 75,7% dos trabalhadores da saúde da rede pública e privada da cidade, inclusos no grupo 1 do plano nacional de imunização contra a Covid-19, além de 100% dos idosos institucionalizados, definido pelo Ministério da Saúde.

Também começaram a ser imunizados aqueles trabalhadores dos serviços de saúde que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e outros locais.

Até esta terça-feira (9), foram imunizadas 19.210 pessoas, de acordo com os dados atualizados diariamente pelo site da campanha (https://vacina.cuiaba.mt.gov.br/), disponível no portal da Prefeitura de Cuiabá.