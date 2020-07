Crianças do Hospital Municipal de Cuiabá participam de Arraiá Humanizado

O Hospital Municipal de Cuiabá - HMC, Dr. Leony Palma de Carvalho realizou, por meio da supervisão de enfermagem pediátrica, em parceria com as áreas de assistência social, psicologia, Educação Permanente e diretoria um Arraiá com brincadeiras e guloseimas para cerca de 35 crianças internadas nas alas pediátricas e no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ).

A ação humanizada que objetivou reduzir os impactos da internação, ocasionados principalmente pelo distanciamento social, saudade dos familiares e da rotina domiciliar, foi realizada nesta quinta e sexta-feira (16 e 17/07) em horários alternados e em área aberta.

De acordo com o enfermeiro e supervisor da pediatria, Venicius Costa, todos os detalhes da festa foram pensados para garantir a diversão e biossegurança dos pacientes.

“É de praxe nos organizarmos com pequenos eventos para proporcionar um pouco mais de alegrias aos nossos pequenos pacientes que sofrem por estarem em ambiente hospitalar. Dessa vez, além do conforto e cuidado necessário a cada um deles, foi necessário que pensássemos também na biossegurança devido a pandemia. Por isso, ao invés de recebê-los ao mesmo tempo em uma grande festa, organizamos pequenos grupos e em dois dias nos períodos de manhã e a tarde as crianças puderam se divertir, aproximando-se de suas rotinas lá fora”, explicou.

De Juína – distante de Cuiabá a 742 KM, Arlete Rikbaktsa, que esta com o filho de 09 anos internado desde 23 abril, reforça que eventos como estes ajudam no enfrentamento da doença. “Somos de Juína e estamos aqui desde abril para tratar uma fratura no quadril. E é muito triste ver ele com saudade de casa. A festinha me fez ver a mesma criança alegre e animada que tenho fora do hospital. Por isso, parabenizo a iniciativa. Sem dúvida ela deu mais força para essas crianças lutarem contra as doenças e consequentemente se recuperarem mais rápido”, finalizou.