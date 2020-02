CPMI das Fake News ouvirá ex-funcionário de empresa de marketing digital suspeita

Nesta terça-feira (11) a CPI mista das Fake News vai ouvir Hans River do Rio Nascimento, ex-funcionário da empresa de marketing digital Yacows, investigada por fraudes na campanha eleitoral de 2018. O requerimento de sua participação foi apresentado pelo deputado Rui Falcão (PT-SP), em que alega associação a empresa ao disparo em massa de mensagens falsas, objeto de investigação da CPMI.

De acordo com o documento, o nome de Hans tornou-se conhecido quando em 2018 ele entrou na Justiça do Trabalho de São Paulo contra uma outra empresa ligada a Yacows, chamada Kiplix e teria anexado uma série de provas de disparos fraudulentos de mensagens via WhatsApp e outras mídias digitais, que seriam parte de suas funções.

Ainda segundo o texto apresentado por Rui Falcão, empresas de marketing digital como a Kiplix e a Yacows teriam cadastrado celulares com nomes, CPFs e datas de nascimento de pessoas que ignoravam o uso de seus dados.

Hans River pode, com seu depoimento, "elucidar inúmeras dúvidas sobre como funcionam os sistemas de disparos de mensagens eletrônicas na internet, principalmente sua operacionalização no período eleitoral", conclui o requerimento.

Fonte: Agência Senado