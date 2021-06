CPI da Covid vai votar quebras de sigilo bancário e fiscal de Carlos Wizard nesta quarta

Jefferson Rudy/Agência Senado | Divulgação

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) informou em coletiva de imprensa após a sessão desta terça-feira (15) da CPI da Covid que os senadores irão votar nesta quarta requerimentos que pedem a quebra de sigilo bancário e fiscal do empresário Carlos Wizard.

Segundo Randolfe, que é vice-presidente da Comissão, a decisão foi tomada pelo provável não comparecimento do empresário ao depoimento marcado para quinta-feira. O bilionário, apontado como financiador do lobby da cloroquina e integrante do chamado ‘gabinete paralelo’, está nos Estados Unidos.