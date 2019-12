CPI aponta nepotismo, supersalários e falsa aquisição de aparelho

A crise financeira da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá foi provocada por um conjunto de fatores como a prática de nepotismo, supersalários pagos a parentes de diretores, inchaço no quadro de funcionários, irregularidades na contratação de serviços, aquisição irregular de um aparelho de ressonância magnética e o uso de várias contas bancárias em nome da unidade.

As constatações estão no relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), presidida pelo vereador Delegado Marcos Veloso (PV), aberta na Câmara de Cuiabá em maio deste ano para investigar as causas da crise no mais tradicional hospital de Mato Grosso.

As investigações abrangem os anos de 2018 e 2019. Desde maio deste ano, o hospital é administrado pelo Governo do Estado com o nome de Hospital Estadual Santa Casa.

Na tarde desta quinta-feira (19), o relatório final foi encaminhado para o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal e Delegacia Fazendária.

“Irregularidades essas que contribuíram veementemente para o fechamento da entidade filantrópica. Sendo assim, este relatório, de modo convicto, através dos fatos elencados e provas produzidas nos autos, encaminha as conclusões de indiciamentos e apontamentos de improbidades e providências cabíveis”, afirmou o relator, vereador Luiz Claudio (PP), no relatório final.

O hospital filantrópico suspendeu os atendimentos no início de março em razão do caos financeiro. À época, entre folhas de pagamento, dívidas com fornecedores, ações de cobrança e trabalhistas e dois empréstimos, a dívida da unidade passava de R$ 118 milhões.

Irregularidades encontradas

Conforme o relatório, muitos dos funcionários eram parentes dos membros da diretoria e recebiam salários superiores à média paga às mesmas funções desempenhadas no mercado de trabalho.

"Além de tais funcionários serem pagos antecipadamente, recebiam em média salário cerca de três vezes maior do que o valor de mercado, que chegava ao absurdo valor de R$ 15 mil a R$ 20 mil. Entre eles, três sendo parentes do ex-presidente Antônio D'Oliveira Gonçalves Preza (sendo irmão, filha, e primo), além da esposa do ex-presidente [médico Luis Felipe] Saboia”, consta em trecho do documento.

Um dos fatos levantados pelos membros da Comissão é a suposta aquisição de um aparelho de ressonância magnética no ano de 2018, pelo valor de R$ 2,5 milhões, mas que nunca apareceu na unidade hospitalar.

"Nas oitivas, foi possível captar informações importantes, tais como o absurdo fato de que o aparelho de ressonância foi patrimônio nos registros da entidade, embora nunca tenha sido visto e nem mesmo adentrado nas dependências da entidade filantrópica"

A comissão ainda percebeu indícios de “inchaço” no quadro de funcionários. No entanto, também observou que “o número de empregados contratados era superior aos que efetivamente prestavam serviços para a Santa Casa”.

“Lembrando que, apesar do grande número de funcionários, o atendimento era insuficiente para atender a demanda de pacientes", disse o relator.

Em depoimento à CPI, o então administrador da unidade, capitão Daniel Pereira, disse que desconhecia quantas contas a Santa Casa possui junto a entidades financeira. Mas lembrou que, apenas junto a Caixa Econômica Federal, a entidade possui três.

“Em análise inicial, foram percebidos indícios quanto à existência de contas bancárias diversas (abertas com o intuito de dificultar a fiscalização e controle de entrada e saída de dinheiro), podendo as mesma supostamente serem usadas para desvio das receitas recebidas pela entidade, o que seria uma grave manobra que contribui pelo fechamento da entidade”, afirmou relator em documento.

O documento foi aprovado, por unanimidade, pelos 11 parlamentares que compõem a CPI.

Santa Casa

A unidade está fechada desde o dia 11 de março após os trabalhadores entrarem em greve em razão dos salários atrasados.

O Governo decretou, no dia 2 de maio, a requisição administrativa dos bens e serviços da Santa Casa, assumindo o controle da unidade com atendimento exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Após quatro meses fechada, em julho, o governador Mauro Mendes (DEM) reabriu as portas para a população com todos os setores funcionando, agora sob o nome de Hospital Estadual Santa Casa.