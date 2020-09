Covid- 19: Catedral de Brasília passa por descontaminação

Agência Brasil

Reaberta ao público desde que templos religiosos foram autorizados a receber fiéis pelo governo do Distrito Federal, no mês passado, a Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, um dos mais importantes cartões postais da capital federal, passou nesta quinta-feira (3) por uma desinfecção para combater o novo coronavírus.

O trabalho, feito por militares do Comando Conjunto Planalto das Forças Armadas, contou com participação da Marinha, da Força Aérea e do Exército.

Na descontaminação, 10 militares utilizaram um produto à base hipoclorito. Segundo o coronel Boa Ventura, os funcionários de limpeza da Catedral passaram por um treinamento e poderão fazer as próximas por conta própria. O processo não exclui a necessidade de que os frequentadores do local sigam as demais medidas de prevenção como uso da máscara, álcool em gel e distanciamento social.