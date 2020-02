Cotado, ex-deputado divulga carta de apoio ao nome de Barranco

O deputado estadual Valdir Barranco ganhou o apoio do ex-deputado federal Carlos Abicalil para ser o candidato do PT ao Senado na eleição suplementar de abril.

Abicalil - que até então era um possível candidato da sigla - encaminhou uma carta neste fim de semana a lideranças petistas manifestando o seu apoio a Barranco.

"Estou convicto de que chegamos à melhor proposição para o patamar de acumulação política e de vitória eleitoral que o momento aponta: Barranco é o nosso candidato às eleições extraordinárias. Já estou em campanha pela nossa vitória", disse Abicalil em carta.

Na carta, Abicalil lembrou do “imbróglio” político que Barranco vivenciou em 2014. Ele foi candidato a deputado estadual nas eleições de 2014 e conseguiu mais votos do que Pery Taborelli - 19.227 contra 18.526.

MidiaNews O ex-deputado Carlos Abicalil: "Já estou em campanha pelo nossa vitória"

Mas o petista não pôde tomar posse na Assembleia em razão de ter seu registro cassado pela Justiça Eleitoral, algo que conquistou somente após recorrer à Justiça.

"A consolidação do mandato do Barranco, que queriam arrancar de nós através das artimanhas jurídicas que lhe subtraíram 2 anos por injustiça explícita”, disse.

Partido rachado

Dentro do PT, nomes como o da deputada federal Rosa Neide e do deputado estadual Lúdio Cabral estão sendo ventilados ao cargo no Senado Federal. Ocorre que ambos, em entrevistas à imprensa, negam interesse na vaga.

Na carta, no entanto, Abicalil sequer citou o nome do deputado estadual, que pertence a uma corrente adversária à sua dentro da sigla.

Além de declarar apoio a Barranco, ele cita atuação da deputada Rosa Neide e do ex-presidente do Sintep, Henrique Lopes.

"Henrique se constituiu como referência estadual, não apenas no âmbito do Sintep e da CUT e Rosa desponta no cenário nacional com uma desenvoltura invejável".

A eleição de abril decorre da cassação do mandato de Selma Arruda (Podemos) por caixa dois e abuso do poder econômico.

Veja carta abaixo: