Coronel aposentado morre vítima de covid-19

O coronel da reserva da Polícia Militar, Nildo Deonizio Elias, morreu na manhã desta quinta-feira (9) o Hospital Metropolitano de Várzea Grande, em decorrência do novo coronavírus (Covid-19). ´Ele era do grupo de risco, pois enfrentava um tratamento de câncer no instestito. A família está definindo horário e local do sepultamento.