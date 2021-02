Coreia do Sul vai fazer teste PCR em animais de pessoas que contraíram covid

Sérgio Lima/Poder360 - 3.out.2020

As autoridades de saúde de Seul, a capital da Coreia do Sul, autorizaram nesta 4ª feira (10.fev.2021) a realização do exame RT-PCR para detectar o coronavírus em animais de estimação de donos que contraíram a covid-19. A coleta do material dos animais será feita a domicílio.

Os animais que apresentarem resultado positivo deverão ficar em quarentena por 14 dias.

Segundo a Agência de Controle e Prevenção de Doenças do país, a Coreia do Sul registrou o 1º caso de gato infectado pelo vírus em 21 de janeiro de 2021. Não houve até o momento nenhum registro de infecção em humanos a partir do contato com animais domésticos infectados.

A autorização ocorre ao mesmo tempo em que uma equipe da OMS (Organização Mundial) ainda pesquisa se algum animal pode ter sido o responsável pelas primeiras transmissões do coronavírus. Na 3ª feira (9.fev), o grupo descartou a hipótese de que o Sars-CoV-2 teve origem em um mercado de Wuhan, na China.