Copa América tem mais 11 casos de covid entre jogadores e funcionários

O Ministério da Saúde confirmou, nesta 3ª feira (16.jun.2021), 11 novos casos de covid-19 entre pessoas que estão trabalhando na realização da Copa América no Brasil. São ao todo 52 casos positivos, sendo 33 entre jogadores e membros das delegações e 19 prestadores de serviços. As contaminações dos prestadores foram confirmadas em Brasília e no Rio de Janeiro. A pasta não detalhou quais foram as seleções afetadas.

Em nota, o Ministério disse que “foram realizados 3.045 testes de RT-PCR entre jogadores, membros das delegações e prestadores de serviços. A positividade de casos por covid-19 foi de 1,70%”. O comunicado também diz que testes de sequenciamento genético estão sendo realizados para análise de variantes nos casos confirmados. Os resultados devem sair em 2 semanas.

A Copa América no Brasil começou no domingo passado (13.jun.2021) e, menos de um dia depois, 4 das 10 delegações tiveram casos confirmados de covid-19. A primeira seleção que apresentou testes positivos foi a Venezuela. O time desembarcou no país na noite da última 5ª feira (11.jun.2021) para o jogo de estreia contra o Brasil e registrou 13 pessoas contaminadas pelo vírus.

O levantamento do Poder360, que levou em consideração os atletas convocados das seleções da Venezuela, Bolívia, Colômbia e Peru, mostrou que os times reúnem jogadores atuantes em países que apresentam ao menos 6 variantes do coronavírus. As 4 variantes de preocupação, ou seja, aquelas mais perigosas e transmissíveis estão entre as registradas nos países em que os atletas trabalham.