Continua aberto o período de matrícula para unidades escolares das Regionais Norte e Leste

Prossegue nesta quarta-feira (8), o período de matrícula para novos alunos na rede pública municipal de Ensino, nas modalidades Pré-Escola (crianças de 4 e 5 anos) até o Ensino Fundamental. Os pais ou responsáveis interessados podem acessar o site da Prefeitura de Cuiabá, no link do Portal Matrícula WEB e fazer a matrícula para as unidades educacionais localizadas nas Regionais Norte e Leste. Nos dias 9 e 10, quinta e sexta-feira, as matrículas estarão abertas para as unidades educacionais localizadas nas Regionais Sul e Oeste, até as 11h59.

A coordenadora da Comissão Permanente de Organização da Demanda Escolar (CPODE), Angely Arruda lembra que as listas das unidades educacionais por Regional estão disponíveis no site da Prefeitura de Cuiabá, no menu Secretarias, opção Educação.

Para as crianças de 4 a 14 anos, a Secretaria Municipal de Educação abriu 6.111 vagas em 90 escolas do Município.

Após o encerramento do período de matrículas, feito somente por meio do Matrícula WEB, os pais ou responsáveis terão três dias úteis para comparecer nas unidades educacionais a fim de levar os documentos pessoais e das crianças. “Portanto, a partir de segunda-feira (13) até quarta-feira (15), os pais devem comparecer nas escolas levando documentos como carteira de identidade, certidão de nascimento, comprovante de endereço, e documentos de transferência, se for o caso, para confirmar a matrícula”, explicou Angely Arruda.

Esclarecimento

Para os pais ou responsáveis que solicitaram em dezembro, vaga para creches, Centros Educacionais Infantis Cuiabanos (CEICs), Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e Centros Emergenciais de Educação Infantil (CEEIs), para crianças de 0 a 3 anos e 11 meses, a Secretaria Municipal de Educação estará divulgando, a partir do dia 21 de janeiro, as listas de classificados.

Essas listas também serão fixadas nas unidades educacionais.

Para os pais ou responsáveis tirarem suas duvidas ou obter qualquer orientação, a Secretaria de Educação disponibilizou os telefones 0800 646 2003, 3645 6560 ou 3465 6571.

SERVIÇO

Matrícula WEB para alunos novos – de 4 a 14 anos (Pré-Escola até o Ensino Fundamental)

Data: 07 a 10 de janeiro de 2020

07 e 08 - Regionais Norte e Leste

09 e 10 - Regionais Sul e Oeste

Onde: Portal Matrícula WEB - site da Prefeitura Municipal de Cuiabá

Telefones de Informação: 0800 646 2003, 3645 6560 ou 3645 6571