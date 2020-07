Consultoria de RH oferece mais de 50 vagas trabalho na baixada Cuiabana

A Consultoria de RH está selecionando para início imediato mais de 50 profissionais para atuar como Auxiliar de Produção, onde não é necessário experiência, em empresa localizada na baixada cuiabana.



As vagas são para início imediato e a remuneração inicial é de R$1.086,70, após período de experiência de 90 dias a remuneração será de R$1.189,00+ Vale Transporte + Refeição no Local + Cesta Básica+ Plano de Saúde e Odontológico.

Para se candidatar é necessário ter no mínimo 18 anos, ensino fundamental ou ensino médio, disponibilidade de horário para as funções sendo 2 turnos para as vagas: de segunda à sábado, das 13h às 21h20 ou das 16h às 1h48.

O processo seletivo é totalmente gratuito e não será cobrado nenhuma taxa..

Os candidatos que atender aos requisitos acima é necessário enviar um OI pelo WhatsApp (65) 9.8466-1668 , em seguida será enviado link de cadastro para preenchimento.

Após o envio do currículo e preenchimento do cadastro no link a equipe de atração e seleção, irá realizar a triagem curricular e entrar em contato com os candidatos que atenderem aos requisitos para realizar o encaminhamento e agendamento da entrevista presencial com o candidato.

“É muito importante que os candidatos fiquem atentos WhatsApp, pois entraremos em contato neste meio de comunicação para agendamento da entrevista presencial com os candidatos pré-selecionados. A primeira fase é on line e as próximas etapas presenciais, sempre zelando por todas as medidas de segurança”, ressalta Danillo Rodrigues, Diretor da Consultoria de RH.