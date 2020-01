O conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Estado, Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto, se posicionou sobre o inquérito aberto pelo Ministério Público Estadual (MPE) para investigar gastos extraordinários em uma viagem realizada a Espanha em 2015. Por meio de nota, Antonio Joaquim diz que fará os esclarecimentos necessários sobre a situação.

Ele garante que apresentará documentos necessários que comprovarão que os gastos realizados foram necessários no tempo citado, em que esteve representando o TCE no evento ‘Juristas pelo Mundo’, na Espanha. Ainda ressaltou que o caso poderia ter sido esclarecido sem a necessidade de abertura de uma investigação.

"Confessa o quanto o deprime ver a perda de tempo de uma instituição pública na apuração de caso tão pueril (que poderia ser explicado até por uma mensagem de Whatsapp); de um caso em que um magistrado já notificou o recuo da denúncia etc. Porém, como democrata e republicano, exige-lhe e exercita a paciência necessária para, ao tempo que for chamado, esclarecer o representante do MPE (inclusive, como já o fez sobre o mesmo assunto em outra oportunidade para um membro do MPE, em visita àquela instituição)", assinala o conselheiro.

Joaquim confirma que todas as diárias foram usadas em eventos de interesse do TCE. O conselheiro ainda ressalta que luta para a criação de meios que fiscalizem contas públicas. “É sobejamente de conhecimento público a luta do conselheiro Antonio Joaquim por iniciativas como a criação do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas - CNTC, a exemplo do CNJ e do CNMP, entes públicos que fiscalizam condutas de agentes sob a tutela e escopo das respectivas esferas”, cita outra parte da nota.

Ele cita ainda que os conselheiros gastam "do próprio bolso" com meios para melhorar as atuações dos tribunais de contas. E aproveitou para alfinetar novamente o MPE. "Atualmente, diferente do Judiciário e do MP, são os conselheiros brasileiros que bancam, do próprio bolso, financiando a associação Atricon, todos os debates e ações concretas visando o aperfeiçoamento dos Tribunais de Contas, a exemplo do MMD-TC, instrumento de avaliação da qualidade e efetividade dos 33 Tribunais de Contas do Brasil".

O conselheiro diz ainda que o caso não foi esclarecido antes porque o autor original da denúncia, o médico Alonso Alves de Oliveira, desistiu da ação no ano de 2018. “Observa que não o fez até então porque, em 2018, magistrado que apreciava a denúncia que originou processo similar, publicou despacho informando que o denunciante (um notório desafeto) recuou da ação civil pública protocolada a respeito do caso”, afirma.

Antônio Joaquim ainda ressalta que trabalha desde os 18 anos no ramo da pecuária e que nunca precisou viver do dinheiro público, dessa forma sente-se revoltado e deprimido, pois para ele tudo isso poderia ser esclarecido até pelo Whatsapp.

“Confessa o quanto o deprime ver a perda de tempo de uma instituição pública na apuração de caso tão pueril (que poderia ser explicado até por uma mensagem de Whatsapp (...) observa que, desde os 18 anos, mantém atividade empresarial no ramo da pecuária nunca dependeu do poder público para eventuais viagens pessoais. Jamais o faria, como nunca o fez”, diz em outro momento do documento.

INVESTIGAÇÃO

O Ministério Público Estadual (MPE), através do promotor Clóvis de Almeida Junior, instaurou um inquérito civil para investigar o recebimento de possíveis diárias extraordinárias por parte do conselheiro Antônio Joaquim, afastado do Tribunal de Contas do Estado. O procedimento foi instaurado no último dia 19 de janeiro.

De acordo com a portaria, Antonio Joaquim esteve na Espanha no ano de 2015 para participar do evento “Juristas pelo Mundo”, de interesse do Tribunal de Contas. O documento aponta que, apesar do evento ter duração de três dias, ele recebeu 10 diárias por parte do TCE-MT, o que passa a ser investigado até o momento.

O valor das diárias recebidas é de mais de R$ 23 mil.

O caso das diárias foi denunciado em 2016 pelo médico Alonso Alves de Oliveira, desafeto declarado de Antonio Joaquim. Na ocasião, Alonso protocolou uma ação na Vara de Ação Civil Pública e Ação Popular contra o conselheiro afastado.

Segundo o médico, Joaquim teria utilizado irregularmente 14 diárias durante um encontro de juristas na cidade de Granada, na Espanha, entre os dias 15 e 28 de janeiro de 2015. Alonso sustenta que Joaquim utilizou 14 diárias recebendo R$ 23,660 mil.

No entanto, o evento teria durado apenas três dias – de 19 a 22 de janeiro de 2015. Porém, em outubro de 2018, o juiz Luís Aparecido Bortolussi Junior publicou despacho informando que Alonso recuou da ação.

Veja a nota de esclarecimento, na íntegra:

A respeito da notícia sobre abertura de inquérito pelo MPE para apurar recebimento de diárias de viagem para participação em evento oficial na Espanha, em 2015, o conselheiro Antonio Joaquim posiciona e esclarece:

1 - como democrata e republicano, cônscio da legalidade de seus atos no exercício do cargo, fará os esclarecimentos e apresentará todos os documentos que o caso requer ao tempo que for intimado;

2 - observa que não o fez até então porque, em 2018, magistrado que apreciava a denúncia que originou processo similar, publicou despacho informando que o denunciante (um notório desafeto) recuou da ação civil pública protocolada a respeito do caso;

3 - que as diárias recebidas foram para participação em eventos oficiais, aos quais compareceu, além de membro do TCE e cuja temática era de interesse institucional, também como representante de instituição de defesa e promoção do controle externo brasileiro.

É sobejamente de conhecimento público a luta do conselheiro Antonio Joaquim por iniciativas como a criação do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas - CNTC, a exemplo do CNJ e do CNMP, entes públicos que fiscalizam condutas de agentes sob a tutela e escopo das respectivas esferas.

Atualmente, diferente do Judiciário e do MP, são os conselheiros brasileiros que bancam, do próprio bolso, financiando a associação Atricon, todos os debates e ações concretas visando o aperfeiçoamento dos Tribunais de Contas, a exemplo do MMD-TC, instrumento de avaliação da qualidade e efetividade dos 33 Tribunais de Contas do Brasil.

4 - confessa o quanto o deprime ver a perda de tempo de uma instituição pública na apuração de caso tão pueril (que poderia ser explicado até por uma mensagem de Whatsapp); de um caso em que um magistrado já notificou o recuo da denúncia etc.

Porém, como democrata e republicano, exige-lhe e exercita a paciência necessária para, ao tempo que for chamado, esclarecer o representante do MPE (inclusive, como já o fez sobre o mesmo assunto em outra oportunidade para um membro do MPE, em visita àquela instituição).

5 - observa que, desde os 18 anos, mantém atividade empresarial no ramo da pecuária (aos 23 anos inaugurou uma revenda de automóveis) e nunca dependeu do poder público para eventuais viagens pessoais. Jamais o faria, como nunca o fez, e lamenta a perseguição sofrida por um notório desafeto, da qual original tal sandice e abjeta denúncia - e que agora motiva tal inquérito (estranhamente às vésperas do julgamento de ação no STJ para decidir pelo retorno dos conselheiros afastados desde 2017 e que até hoje não foram formalmente denunciados).

6 - também expressa a sua revolta com esse fato, pois convive, ao longo de 28 meses, com a consciência de sua inocência ante a violência de seu afastamento decorrente de uma afirmação em delação não sustentada com provas; do prejuízo sofrido para sua imagem e atuação como julgador de contas públicas; do prejuízo familiar etc e vê com tristeza o esforço demandado por alguns para dificultar o retorno, sempre com o surgimento de fatos depreciativos às vésperas de julgamento pelo STF e, depois, pelo STJ.

7 - que acredita na Justiça e sabe que, ao final, ela prevalece, como sempre prevaleceu.

Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto

Conselheiro