Confira os favoritos às 9 vagas de desembargadores em MT

Divulgação

O Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso aprovou a criação de 9 novas vagas para desembargador em Mato Grosso. A aprovação das novas vagas foi votada nesta quinta-feira (27) e por unanimidade. Porém, houve divergência em relação a quantidade das vagas, sendo que a maioria votou por criação de 9 vagas. O impacto no orçamento do Judiciário será de aproximadamente R$ 20 milhões por ano.

O custo leva em consideração despesas com motoristas, além do custeio administrativos, como gabinete, equipamentos e móveis. Cada desembargador contará com no mínimo 11 servidores, entre chefe da gabinete, técnicos judiciários, analistas judiciários, assistentes e assessores de gabinete, lotados em cargos comissionados (CNEs) e funções de confiança (FCs).

Após a aprovação interna, o aumento no número de vagas é submetido ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e um projeto é encaminhado para a Assembleia Legislativa, que deve referendar a decisão do Judiciário.

Sete dos novos desembargadores serão juízes de primeira instância e duas vagas serão destinadas ao quinto constitucional.

O quinto constitucional é formado por uma lista de membros indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e por membros do Ministério Público Estadual (MPE).

Ou seja, 80% das vagas do TJ de Mato Grosso são preenchidas por juízes de carreira e 20% para membros do MP e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso.

A última vez que houve criação de novas vagas para desembargador foi em 2004, quando a Assembleia aprovou por unanimidade a criação 10 vagas de desembargador e a criação do Órgão Especial da Corte estadual.

Os desembargadores Paulo da Cunha, Guiomar Teodoro Borges e Marcos Machado são oriundos do Ministério Público. Já Rubens de Oliveira, Maria Helena Póvoas e Luiz Ferreira da Silva vieram da OAB.

Para a vaga do quinto constitucional, o postulante deve ter mais de 10 anos de carreira, e, no caso dos advogados, a lei exige ‘notório saber jurídico e reputação ilibada’.

Cotados

Com 7 das 9 vagas destinadas para membros do Judiciário, 5 juízes já estarão praticamente garantidos como desembargadores pelo critério de antiguidade e merecimento.

No topo da lista por antiguidade estão as juízas Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis e Maria Aparecida Ferreira Fago e os juízes Jorge Luiz Tadeu Rodrigues e Sebastião de Arruda Almeida.

Já em relação a merecimento o mais cotado é Gilperes Fernandes da Silva. Ele ficou em 2º lugar na disputa do ano passado, quando Mário Roberto Kono foi indicado ao Tribunal de Justiça com a pontuação de 88,21 - o máximo é 100. Gilperes ficou com 87,57 e Jorge Luiz Tadeu Rodrigues chegou a 83,94.

De acordo com a legislação, os primeiros 18 juízes que fazem parte da primeira quinta parte dos magistrados mais antigos lotados na entrância especial deverão concorrer às 7 vagas. Apesar disso, o regimento do TJ diz que ‘na apuração de antiguidade, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado de dois terços de seus membros (20 votos contrários), conforme procedimento próprio e assegurada a ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação’, diz trecho da resolução interna.

Já em relação as outras 3 vagas que serão por merecimento, também concorrerão apenas os juízes que integram a primeira quinta parte da lista de antiguidade.

Dentro do Ministério Público, as movimentações nos bastidores são grandes. O ex-procurador-geral de Justiça, Paulo Prado já teria consultado o presidente da Assembleia, Eduardo Botelho (DEM), em busca de apoio, caso seu nome fique na lista tríplice que será remetida ao governador Mauro Mendes (DEM). Já Marcelo Ferra, que também foi chefe do MP, tem bastante articulação no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e estaria interessado na vaga para chegar ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). Porém, nos bastidores, uma das favoritas do MP seria Márcia Furlan, considerada próxima do governador. Outra que teria um bom apoio é Eunice Helena, que contaria com a preferência do procurador-geral de Justiça José Antônio Borges.