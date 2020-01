Divulgação

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (TSE), Og Fernandes, negou o seguimento de dois recursos (um contra e outro a favor), interpostos na decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT) que impugnou o mandato do então senador José Medeiros (Podemos-MT), no ano de 2018. Para ser cassado pelo mandato, e se tornar inelegível, o TSE precisava confirmar a decisão do TRE-MT em razão justamente da interposição dos recursos.

A decisão, de caráter monocrática, é do dia 30 de novembro de 2019. O Ministro Og Fernandes explicou que, na verdade, a confirmação ou não da cassação de José Medeiros (e consequente decretação de inelegibilidade), pelo TSE, não teria efeito prático.

A decisão do TRE-MT contra José Medeiros – condenado por fraude na ata de registro de candidatura ao Senado no ano de 2010 -, estabeleceu que ele não poderia ser eleito para nenhum cargo pelo prazo de 8 anos. Explicando de forma mais sucinta, Medeiros não pôde disputar nenhuma eleição até o dia 2 de outubro de 2018.

Como as eleições daquele ano ocorreram em 7 de outubro, então, mesmo no caso de confirmação da condenação pelo TSE, ele continuaria no cargo de deputado federal. A legislação estabelece que o prazo de inelegibilidade deve contar a partir do dia da eleição em que ocorreu a fraude – 2 de outubro de 2010. “É certo que o prazo decorrido torna sem efeito eventual decreto condenatório, mormente porque, além de ter sido concedido efeito suspensivo ao recurso sob análise, em possível próximo registro de candidatura não subsistirá qualquer consequência relacionada aos fatos tratados neste processo”, diz trecho da decisão do ministro do TSE.

Segundo o processo, durante o registro da chapa ao Senado Mato Grosso Melhor pra Você, em 2010, trazia na ata original o então candidato Pedro Taques, como cabeça de chapa, seguido pelo ex-deputado estadual, Zeca Viana (PDT), como 1º suplente, e o empresário de Sinop (501 km de Cuiabá), Paulo Fiúza, como 2º suplente. Porém, em agosto de 2010, Zeca Viana desistiu de figurar como 1º suplente para concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (AL-MT).

Com a desistência, Paulo Fiúza teria passado para a 1ª suplência e o então policial rodoviário federal, José Medeiros, ficaria com a 2ª suplência. As investigações apontam que o documento teria sido alterado sem o conhecimento de todos – fazendo com que Medeiros passasse à 1ª suplência.

Com a desistência de Pedro Taques ao Senado para disputar o Governo de Mato Grosso, em 2014, o cargo de senador acabou “caindo em seu colo”. “A falsificação dos documentos ocorreu da seguinte forma: foi elaborada uma ata com a deliberação das pessoas acima mencionadas, posteriormente foi alterado o documento, sem o conhecimento de todos, aproveitando-se as assinaturas dadas na ata anterior. Tanto é que, no documento falsificado consta nas últimas duas folhas 23 assinaturas, conquanto nas duas primeiras há apenas 13 rubricas. Além disso, as rubricas existentes nas duas folhas são divergentes, inclusive, a rubrica em uma folha que não consta na outra”, diz trecho da ação.

DEMORA E AGILIDADE

A demora no trâmite do processo de cassação da chapa de José Medeiros é emblemática principalmente quando comparamos com o caso da senadora cassada Selma Arruda (Podemos-MT). Condenada pelo TRE-MT em abril de 2019 por abuso de poder econômico e prática de Caixa 2, Selma acabou tendo a cassação confirmada pelo TSE em dezembro do ano passado – pouco mais de 1 ano após ser denunciada, em outubro de 2018.