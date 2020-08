Compra milionária de cestas básicas pelo Governo Reinaldo teve preços até 50% mais caros

Realizada sob o argumento de ajudar a população carente, que teve as finanças abaladas com a pandemia do novo coronavírus, a compra de cestas básicas pelo Governo de Mato Grosso do Sul para distribuição contou com preços de itens até 33% mais caros do que foi oferecido pela fornecedora a outro “cliente” e quase 50% acima do encontrado no varejo de Campo Grande.

Curiosamente, a embalagem para ensacar todos os itens foi a que apresentou maior variação: de R$ 0,10 a unidade em orçamento avulso, foi vendida por R$ 1,02 ao Governo do Estado, ou 10 vezes mais.

A aquisição suspeita de superfaturamento, que custou R$ 5,8 milhões, resultou na Operação Penúria, deflagrada na sexta-feira (21) pelo Ministério Público tendo como alvo a Tavares e Soares (Farturão Cesta Básica), que forneceu 60 mil cestas à Sedhast (Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho) na gestão de Reinaldo Azambuja (PSDB). As apurações encontraram indícios fortes de corrupção na Assistência Social do Governo Reinaldo.

As diferenças de preço foram apontadas pelo gabinete do deputado estadual Capitão Contar (sem partido), responsável por denunciar a compra emergencial em meio à pandemia de coronavírus.

O comparativo envolveu 7 itens da cesta básica, alguns deles variando em relação à marca, mas mantendo as características originais: pacote de macarrão espaguete 500 gramas (duas unidades), leite em pó integral (pacote de 400 gramas, uma unidade), arroz agulha do tipo 1 e qualidade longo fino (dois pacotes de 5 kg cada), açúcar cristal branco (um pacote de 2 kg), feijão carioquinha comum (dois pacotes de 1 kg), óleo de soja refinado (uma embalagem de 900 ml) e sardinha em conserva (uma lata de 125 gramas).

Os preços orçados junto ao Farturão (R$ 81,11) ou adquiridos em uma grande rede supermercadista de Campo Grande (R$ 80,19) foram cerca de 20% mais baratos que os pagos pelo governo na compra emergencial (R$ 101,36). Entre os itens, porém, a diferença fica ainda maior.