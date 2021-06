Comendador negocia geradora nacional de TV em Cuiabá

Divulgação

Uma dívida de R$ 5 milhões adquirida em 2002 quando o empresário, João Arcanjo Ribeiro, ainda atuava no ramo do fomento mercantil pode ser quitada com a transferência de uma geradora de televisão com alcance nacional, cuja sede é em Cuiabá.



De acordo com site de notícias O Documento, as negociações estariam bastante adiantadas e podem ser concluídas a qualquer momento. De acordo o site , o comendador Arcanjo gostaria de receber a dívida em dinheiro, devidamente corrigida, mas por conta da crise financeira causada pela pandemia, teria aceitado o canal de TV como pagamento do empréstimo.